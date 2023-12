Budget beschlossen: Der 23. Bezirk bleibt schuldenfrei

Mit großer Mehrheit wurde im Amtshaus Liesing das Budget in der letzten Sitzung der Bezirksvertretung für das heurige Jahr beschlossen. Liesing wird auch 2024 aufgrund der vorhandenen Rücklagen im Bezirksbudget schuldenfrei bleiben.

Die gute Nachricht gleich zu Beginn: Liesing wird auch 2024 aufgrund der vorhandenen Rücklagen schuldenfrei bleiben. Rund 15 Millionen Euro sind budgetiert, wobei zum Beispiel € 3,6 Millionen auf Verkehrssicherheit und Straßenerhaltung entfallen. Für kulturelle Belange etwa sind € 250.000 vorgesehen. Zwei große Themenbereiche liegen dem 23. Bezirk für nächstes Jahr allerdings besonders am Herzen.

Bildung und Kids



Eines der Highlights 2024 wird die Fertigstellung der Generalsanierung der Volksschule Prückelmayrgasse, für die in mehreren Etappen insgesamt mehr als 9,5 Millionen Euro aufgewendet werden. Unter anderem erhält diese Schule ein neues Dach mit einer Photovoltaikanlage. Damit kann neben der Versorgung der Schule mehr Energie als gebraucht wird, gewonnen werden. Überschüssige Energie kann somit in das Stromnetz der Stadt Wien eingespeist werden. Die Schulkinder werden nach dem Sommer vom Ausweichstandort am Schulcampus Atzgersdorf in die neue sanierte Volksschule Prückelmayrgasse rückübersiedeln können.

Bereits letztes Jahr hat das immer sehr beliebte und erfolgreiche Jugendparlament nach einer Coronapause wieder gestartet und dies geht natürlich auch heuer wieder weiter. „Aus dem Bezirksbudget stellen wir wieder Geld für die Umsetzung der Ideen zur Verfügung.“, so Bezirksvorsteher Gerald Bischof.

Klimafitte Straßenräume



Liesing hat etwa drei Millionen Quadratmeter Straße, die es laufend zu erhalten und verbessern gilt. Auch 2024 liegt der Schwerpunkt neben den notwendigen Sanierungen bei der Umsetzung klimafitter Straßenräume. Die kürzlich erfolgten Baumpflanzungen in der Ketzergasse sind ein gutes Beispiel dafür. Auch wird bereits im Frühjahr der Straßenbereich Ecke Manngasse / Perchtoldsdorfer Straße neu und umweltfit gestaltet.

Noch im Sommer wird die Umgestaltung der Wohnparkstraße und Erlaaer Schleife fertig gestellt werden. Hier entsteht ein über drei Meter breiter, baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg. Dieser wird familienfreundlich gestaltet und an die bereits bestehende Radinfrastruktur am Liesingbach, in der Anton-Baumgartner-Straße und am Erilaweg angeschlossen. Weiters werden als aktiver Beitrag gegen Hitzeinseln rund 45 neue Bäume gepflanzt und zusätzliche Grünflächen samt automatischer Bewässerung geschaffen.

Auch für Fußgänger wird es zukünftig angenehmer und sicherer in diesem Bereich: An der Kreuzung Wohnparkstraße/Anton-Baumgartner-Straße wird es bessere Sichtbeziehungen, geringere Querungslängen und mehr Platz an der Ampel geben.

Weiter geht auch der Tausch der Straßenbeleuchtung auf umweltfreundliche LED Beleuchtung, für den der Bezirk Budget zur Verfügung stellt. Alle 3.700 Seilhängeleuchten sind schon mit dem neuen LED Licht ausgestattet, die Umrüstung der 7000 Standleuchten läuft. Das Projekt bringt bisher eine jährliche Einsparung von über 53.000 kg CO2 oder anders ausgedrückt über 100 Mal den Jahresstromverbrauch eines 1-Personen-Haushaltes oder 54.000 Durchschnittskilometer mit einem PKW. Aber nicht nur das! Auch für Mensch und Tier bedeutet die neue LED Beleuchtung deutlich weniger Lichtverschmutzung.

Das Liesinger Budget im Detail

Die Ausgaben in Höhe von ca. 15 Millionen Euro entfallen auf folgende Hauptbereiche: