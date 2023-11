Liesing: Der Adventmarkt im Hof für den guten Zweck

Vom 1.12. bis 3.12. lädt die Initiative Mitmensch Inzersdorf, kurz IMI23 heuer wieder zumPunsch und einem Weihnachtsmarkt für den guten Zweck in den Innenhof des Gasthaus Koci (23., Draschestraße 81) in Inzersdorf.

Die Initiative Mitmensch Inzersdorf, kurz IMI23, ist eine Gruppe ambitionierter Freiwilliger, die sich ehrenamtlich für Menschen engagieren, die Unterstützung im täglichen Leben benötigen. Kinder, Familien und einzelne Personen werden gleichermaßen entlastet und gefördert. Damit solche Projekte finanziert werden können, veranstaltet der Verein auch 2023 wieder den bereits traditionellen Christkindlmarkt Weihnachten im Hof. Dafür wird der ohnehin schönen Innenhof des Gasthauses Koći für ein Wochenende zum stimmungsvollen Christkindlmarkt umgebaut und herausgeputzt.

Bei einem gemütlichen Streifzug durch den Markt können sich Besucher jeglichen Alters dann auf hochwertige Kunst, gediegenes Handwerk, Weihnachtliches, Schmuck, Bäckereien und feinste, landwirtschaftliche Produkte freuen. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgt durchgehend für Unterhaltung. Kinder können u.a. im Märchenzelt Gabis Geschichten lauschen oder unter Anleitung Bettinas weihnachtliche Dekoration gestalten. Die Österreichischen Rettungshundebrigade wird auch heuer wieder alle Zuschauer in den Bann ziehen und Martins Turmbläser werden für die musikalische Begleitung sorgen.

Vorweihnachtlicher Treffpunkt

Über den sozialen Aspekt hinausgehend möchte sich Weihnachten im Hof als vorweihnachtlicher Treffpunkt in Inzersdorf etablieren. Bei Punsch & CO lässt es sich mit der Familie, mit Nachbarn, Freunden und Arbeitskollegen gesellig plaudern. Eine Tombola für den karitativen Zweck sorgt dabei für die nötige Spannung.

Die Veranstaltung ist öffentlich gut erreichbar, das Gelände behindertengerecht angelegt.

Punschausschank am Freitag, 1.12. 16 – 21 Uhr und Samstag, 2.12. ,14 – 21 Uhr, Sonntag, 3.12. von 12 bis 17 Uhr.

Weihnachten im Hof (Weihnachtsmarkt), Samstag, 2.12. ,14 – 21 Uhr, Sonntag, 3.12. von 12 bis 17 Uhr. Uhr Gasthaus Koći, 1230 Wien.

Zugang über Kolbegasse 25, vis a vis Friedhof Inzersdorf.

Den Reinerlös der Veranstaltungen verwendet der Verein IMI23 für soziale Projekte im Süden Wiens. Näheres unter www.imi23.at

ÖVP Liesing setzt bei Punsch auf Bürgerbeteiligung

Der Anspruch der Liesinger Volkspartei ist es, mit den Bürgern gemeinsam an der Zukunft des Bezirkes zu arbeiten. Und wo geht das wohl besser als in entspannter Atmosphäre und bei einem Becher heißen Punsch.

So ist man auch am 1.12. wird von 16 bis 21 Uhr beim Gasthaus Koci mit einem Punschstand im Innenhof vertreten sein. Neben guten Gesprächen soll auch der gute Zweck nicht zu. kurz kommen. Der Erlös kommt dem Verein IMI – „Initiative Mitmensch Inzersdorf“ zugute. Dazu stv. BV Patrick Gasselich: „Natürlich sind auch unsere Bräuche und Traditionen wichtig, die wir bei dementsprechenden Aktionen begehen wollen. All diese Konzepte haben in den letzten Jahren schon immer großen Anklang gefunden und wir sind überzeugt davon, dass wir auch dieses Jahr eine gute Mischung an Aktionen direkt für die Liesingerinnen und Liesinger anbieten können.“