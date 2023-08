Im Süden der Stadt klingt der Westen schön wild

Am Montag, 7. August, ist wieder ein Weltstar in Wien. „Kim Carson and the real deal“ treten im Gasthaus Koci in Liesing auf. „Die Honky-Tonk-Königin von New Orleans“ wurde von den Lesern des OffBeat-Magazins achtmal zur „Besten Country-Künstlerin“ gekürt.

Kim Carson ist als die „Honky Tonk Queen von New Orleans“ in Amerika bekannt. Aber nicht nur dort, sondern auch in Europa, wo sie jeden Sommer durch die Schweiz, Österreich, Italien, Spanien, Frankreich, Dänemark und Deutschland tourt. Kim Carson hat viele Einflüsse in ihrer Louisiana-Tonkabilly-Musik – darunter auf Hank Williams, Merle Haggard, Loretta Lynn, Buck Owens, Waylon Jennings und Ray Price. Kim singt ihre eigenen Songs mit einem klassischen Twang.

Einzigartiges Vorbild

Carson ist eine „einzigartige Künstlerin“ und wurde von den Lesern des OffBeat-Magazins achtmal zur „Besten Country-Künstlerin“ gekürt. Damit ist sie eine Botschafterin der Musikszene von New Orleans und hat bis heute 13 Alben veröffentlicht. Ihre am 5. August 2023 erscheinende CD „Open Up the Honky Tonks“ wurde mit der texanischen Pedal Steel-Legende und Produzent Tommy Detamore aufgenommen.

Whiskey und Bier

In Songs, die vom Trinken von Whiskey und Bier erzählen, und in einem entspannten Zusammenklang aller vier Stimmen, die ein Gefühl wie „on the road“ hinterlassen. Kim Carson ist Sängerin, Musikerin und Entertainerin in einer Person. Das beherrscht sie aus dem Effeff, ohne dick aufzutragen, sondern ganz selbstverständlich und publikumsnah. Ein Erlebnis, dass ihre Fans schon in Kürze in Liesing erleben können.

Live im Gasthaus Koci

Am Montag, 7. August, tritt sie live im Gasthaus Koci in der Draschestraße 81 im 23. Bezirk auf. Mitbringen wird sie ihre Band „The Real Deal“ mit Geigenspieler und Fiddler Will Darvil, genannt „Buckshot Willie“ aus New Orleans . Am Schlagzeug Eric Grifftith aus Houston und Johnny Falstaff aus Texas steuert einen unverwechselbaren Gitarrensound bei, der alle Bluesliebhaber erfreut haben dürfte.

Einlass ist ab 17 Uhr und das Konzert startet pünktlich um 18 Uhr. Karten gibt es um € 22,-. unter www.unternehmen1230.at