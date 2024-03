Liesing: Minister bei den Helfern des Osterhasen

Außenminister Alexander Schallenberg war auf Besuch in Liesing im Zuge einer Tour durch seinen Wahlkreis. Dabei besuchte er auch den Traditionsbetrieb Heindl und blickte den Helfern des Osterhasen über die Schulter.

Osterhasen aus zartschmelzender Schokolade, bunte Präsent-Eier, fruchtiges veganes Gelee und frische Waffelspezialitäten, soweit das Auge reicht – bei der Confiserie Heindl im 23. Bezirk läuft die Produktion für das anstehende Osterfest auf Hochtouren. Hier fließen jedes Jahr ganze 7 Tonnen Schokolade in die Entstehung von etwa 70.000 Osterhasen. Seit 2013 teilt sich Hase Jimmy das Rampenlicht im Osterregal mit Österreichs erster Osterhäsin Kimy.

Davon machte sich auch Außenminister Alexander Schallenberg selbst ein Bild. Eine Delegation der Liesinger ÖVP angeführt von Bezirksparteiobmann und Bezirksvorsteher Stv. Patrick Gasselich hat gemeinsam mit dem Minister eine Produktionsführung im Traditionsunternehmen Heindl unternommen.

Handarbeit beeindruckte

Die Osterhasen und andere Spezialitäten zum Fest werden in Liesing mit viel Liebe von Hand gegossen und überzeugen geschmacklich mit exquisiter Confiserie-Qualität. Dafür werden sie jedes Jahr wieder mit Auszeichnungen von u.a. Falstaff bedacht und zum „Besten Schoko-Osterhasen Österreichs“ auserkoren.

Davon zeigte sich der Minister begeistert. „Es ist beeindruckend, wie ein österreichisches Familienunternehmen seit Jahrzehnten behauptet. Das sind echte „rot-weiß-rot Produkte“ und ich finde es schön, dass man darauf auch auf der Verpackung hinweist.“

Beim Besuch konnte man dieses hervorragende Handwerk und die die süße Erfolgsgeschichte eines österreichischen Familienunternehmens erleben. Genauso konnte man auch österreichische Spezialitäten wie Schoko Maroni oder Pischinger kosten, was Minister Schallenberg so kommentirete. „Ich bin ja leider eine Nachkatze und werde immer wieder schwach.“

Es wurde auch klar, dass die Verbundenheit mit dem Wiener Standort gelebt wird und die Marke Heindl eine wunderbare Werbung für Österreich in aller Welt darstellt, da die Firma auch in zahlreiche ausländische Märkte exportiert.

Dazu Patrick Gasselich: „Die Firma Heindl ist ein absolutes Aushängeschild für Österreich auf der ganzen Welt. Ich freue mich besonders, dass es sich um ein Liesinger Traditionsunternehmen handelt. Gleichzeitig besteht natürlich der Wille, dass man auch in Zukunft allen Unternehmerinnen und Unternehmern den nötigen Rahmen für ihren wirtschaftlichen Erfolg ermöglicht und die heimische Wirtschaft entfesselt und entbürokratisiert.“

Übrigens: Alle Spezialitäten sind in den 30 HEINDL-Shops und im HEINDL Online Shop erhältlich. Die Schoko-Hasen und die Präsent-Eier sind lediglich in den Shops verfügbar – sie sind nämlich so zart, dass sie auf dem Postweg vermutlich zu Bruch gehen würden.