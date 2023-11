Liesing: Neuer Radweg in der Wohnparkstraße

Die große Radwege-Offensive läuft auf Hochtouren. Auch in Liesing geht der Ausbau mit großen Schritten voran: Bereits fertiggestellt wurden die zwei Unterführungen des Liesingbachradwegs unter der Großmarktstraße und der Laxenburgerstraße. Vor Kurzem fiel außerdem der Startschuss für den Ausbau des Radweges in der Wohnparkstraße.

Bei der aktuellen Radwege-Offensive wird vor allem auf Lückenschlüsse und Schnellverbindungen gesetzt. „In Liesing haben wir durch die Einfügung des Parkpickerls viele freie Flächen gewonnen, die wir nun für den Rad- und Fußverkehr attraktiv gestalten können. So entsteht hier in der Wohnparkstraße ein über drei Meter breiter Zwei-Richtungs-Radweg, der eine zentrale Lücke im Bezirk schließt“, erklärt Mobilitätsstadträtin Ulli Sima, die sich gemeinsam mit dem Liesinger Bezirksvorsteher Gerald Bischhof ein Bild der Umgestaltungen vor Ort machte. Damit nicht genug: Derzeit wird an einem übergeordneten Radwegekonzept für Liesing gearbeitet – es wird einer der Schwerpunkte des neuen Radprogramms 2024 sein.

1.000 Quadratmeter neue Grünflächen

Liesing ist einer jener Bezirke, die seit Einführung des flächendeckenden Parkpickerls von freigewordenen Flächen profitieren. So entsteht nun in der Wohnparkstraße entlang der U6-Trasse und des weithin sichtbaren Wohnparks Alt Erlaa ein neuer komfortabler Zwei-Richtungs-Radweg. Und wo vormals parkende Autos das Bild prägten, entsteht neuer Grünraum. „Wir entsiegeln und begrünen. Insgesamt werden 1.000 Quadratmeter neue Grünflächen geschaffen und 45 neue Bäume gepflanzt“, so Bischof. Die Grünflächen werden mit einer automatischen Bewässerung ausgestattet. Zwei mit heller Pflasterung versehene Mikrofreiräume im Bereich der Erlaaer Schleife laden in Zukunft mit Sitzbänken zum Verweilen ein.

Lückenschluss im Liesinger Radwegenetz

Highlight der Umgestaltung ist der neue, breite Zwei-Richtungs-Radweg in der Wohnparkstraße, der für mehr Fahrkomfort sorgen wird. Denn bisher gab es in beide Richtungen jeweils nur einen schmalen Mehrzweckstreifen. Mit der geplanten Umgestaltung entsteht auf der stadteinwärts führenden Seite der Wohnparkstraße nun ein über 3 Meter breiter und rund 450 Meter langer baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg. Dieser hat Anschluss an den Liesingbachradweg im Norden und über die Erlaaer Schleife zum Erilaweg im Süden. „Ebenso wird der neue Zwei-Richtungs-Radweg in der Wohnparkstraße an den bestehenden Radweg in der Anton-Baumgartner-Straße angeschlossen und stellt damit die Verbindung Richtung Altmannsdorfer Straße her. So entsteht ein wichtiger Lückenschluss im Radwegenetz des 23. Bezirks“, freut sich Wiens Radfahrbeauftragter Martin Blum.

Mehr Sicherheit auch für Fußgänger

Auch Fußgänger profitieren in Zukunft von mehr Verkehrssicherheit. An der Kreuzung Wohnparkstraße/Anton-Baumgartner-Straße werden mit Gehsteigvorziehungen größere Aufstellflächen für das Überqueren der Fahrbahn und damit auch bessere Sichtbeziehungen geschaffen. Zusätzlich wird der Fußgängerübergang, der vom Liesingbach über die Wohnparkstraße zum Wohnpark Alt Erlaa bzw. zur U6-Station Alterlaa führt, mit Fahrbahnanhebungen zur Reduzierung der Geschwindigkeit sicherer gestaltet. Mit der Fertigstellung aller Umgestaltungsmaßnahmen wird im August 2024 gerechnet.