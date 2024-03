Liesing: ÖVP bringt den Osterhasen in den Kaufpark

„Alle Jahre wieder“ gilt nicht nur zu Weihnachten, sondern für die ÖVP Liesing auch zu Ostern. So lädt diese heuer wieder zur traditionellen Ostereiersuche in den Kaufpark Alterlaa.

Wer suchet, der findet – so könnte das Motto der Osteraktion der ÖVP Liesing lauten. Sie lädt Karsamstag, 30. März ab 10 Uhr zu ihrer traditionellen Osterei-Suche in den Kaufpark Alterlaa (Anton-Baumgartner-Straße 44). Treffpunkt ist der Robinson-Spielplatz in Harry-Glück-Park zwischen Block A und B)

An der Suche dürfen übrigens ausschließlich Kinder teilnehmen. Dazu Patrick Gasselich, stv. Bezirksvorsteher: „Unsere Ostereiersuche ist schon zur jährlichen Tradition geworden, bei der es für die Kleinsten darum geht, Ostereier zu suchen und dafür ein kleines Geschenk zu bekommen. Gleichzeitig freuen wir uns auch mit den Eltern über den Alltag im Bezirk zu plaudern und so die Osterfeiertage gemeinsam zu begehen. Das Besondere ist vor allem, dass wir es wieder geschafft haben einen Stargast zu finden: Der Osterhase persönlich wird nämlich die Eier verstecken.“ Wer das aber sein wird – das wird noch nicht verraten.

Die Teilnahme an der Suche ist selbstverständlich kostenlos!