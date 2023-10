Liesing: Umbau der Station Neu Erlaa geht weiter

Seit September modernisieren die Wiener Lokalbahnen die Badner-Bahn-Haltestelle Neu Erlaa. Der neu errichtete und räumlich stadteinwärts versetzte Bahnsteig in Fahrtrichtung Wien Oper ist bereits errichtet und in Betrieb – jetzt geht es an die 2. Phase.

Ab 23. Oktober starten die Modernisierungsarbeiten in der Station Neu Erlaa in Fahrtrichtung Baden. Die Wiener Lokalbahnen nutzen die Herbstferien mit weniger Fahrgästen um den Großteil der Arbeiten in dieser Zeit zu erledigen.

Ab 23. Oktober bis 25. Oktober 22 Uhr durchfahren die Züge in Richtung Baden die Haltestelle Neu Erlaa ohne Halt. Züge bleiben dann nur in Fahrtrichtung Wien Oper in Neu Erlaa stehen.

Von 25. Oktober (22 Uhr) bis inklusive 5. November ist das Gleis in Fahrtrichtung Baden wegen den Baumaßnahmen ganz gesperrt. Die Haltestelle wird dann eingleisig in beiden Fahrtrichtungen befahren. In dieser Zeit hält die Badner Bahn sowohl in Fahrtrichtung Wien Oper wie auch in Richtung Baden am neu errichteten Bahnsteig bei der Sobotagasse. In dieser Zeit entfallen die Pendlerzüge nach Wiener Neudorf. Die Badner Bahn ist daher von 25. Oktober (ab 22 Uhr) bis inkl. 5. November zwischen Wien Oper und Wiener Neudorf im 15 Minuten-Takt unterwegs.

Ab 6. November bis voraussichtlich Mitte November ist wieder ein zweigleisiger Betrieb möglich. Der Bahnsteig Richtung Baden ist aufgrund der Arbeiten für Fahrgäste aber weiterhin nicht zugänglich. Die Züge Richtung Baden durchfahren die Haltestelle Neu Erlaa wieder ohne Halt.

Nach Abschluss der Bahnsteigarbeiten in der Haltestelle voraussichtlich Mitte November werden den Fahrgästen dann wieder beide Bahnsteige wie gewohnt zur Verfügung stehen. Die Haltestelle Neu Erlaa wird dann vollständig barrierefrei zugänglich sein und über die gewohnten überdachten Wartebereiche inklusive Sitzgelegenheiten, ein Blindenleitsystem und energiesparende LED-Beleuchtung verfügen.

Weitere Infos: www.wlb.at