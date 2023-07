Radweg am Liesingbach: 1. Unterführung fertiggestellt

Wieder eine gute Nachricht für alle Pedalritter im 23. Bezirk. Die neue Rad-Unterführung am Radweg etnlang des Liesingbachs bei der Großmarktstraße ist fertiggestellt. – Die weitere naturnahe Gestaltung des Liesingbaches läuft auf Hochtouren.

Aktuell laufen die Bauarbeiten zur Renaturierung des Liesingbaches auf Hochtouren. Bis 2027 werden die restlichen noch verbauten 9,2 Kilometer des Liesingbaches schrittweise in Angriff genommen, wertvoller Lebensraum für Tiere und Pflanzen geschaffen. Für die Anrainer bringt die naturnahe Gestaltung attraktiven Erholungsraum und mehr Lebensqualität. Doch das ist noch nicht alles: Im Rahmen der Gestaltungsmaßnahmen wird auch die beliebte Radroute entlang des Flusses etappenweise deutlich verbessert.

Unterführung unter Großmarktstraße fertig

Der aktuelle, 3 km lange Bauabschnitt (Bauteil 1) der Renaturierungsarbeiten der Liesing liegt zwischen Großmarktstraße und Gutheil-Schoder-Gasse in Wien-Liesing. Die Bauarbeiten dort sind im vollem Gange. Bisher erforderte die Radroute in diesem Abschnitt die Überquerung teils stark frequentierter Straßen. Mit dem Bau zweier Rad-Unterführungen wird diese künftig direkt am Wasser und fernab vom Autoverkehr geführt. Erstere befindet sich unter der Großmarktstraße und ist bereits ab nun uneingeschränkt befahrbar. Eine weitere Unterführung wird unter der Laxenburger Straße verlaufen und voraussichtlich im Februar 2024 eröffnet. Sämtliche Maßnahmen zur Aufwertung der Fahrradwege finden in Abstimmung mit den abschnittsweise voranschreitenden Bauarbeiten statt.

Optimierung der Radroute bei Triester Straße

Noch mehr gute Aussichten für alle Radler gibt es auch bei der Triester Straße: Im Bereich des Drascheparks ist eine neue Radstrecke über den Altmannsdorfer Graben unter der Triester Straße hindurch bis zum Inzersdorf-1-Steg geplant. Dafür wird der derzeitige – zu schmale – Radweg am rechten Ufer der Triester Straße auf die linke Seite des Liesingbaches verlegt und eine neue Unterführung unter der Triester Straße errichtet. Der neue Abschnitt wird nicht asphaltiert, sondern mit hellem Kies versehen, um Hitzebildung zu vermeiden. Die Arbeiten dafür beginnen im November 2024, die Fertigstellung ist im Sommer 2025 geplant.

Infos zum Liesingbach-Projekt: www.wien.gv.at/liesingbach