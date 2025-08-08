Erster Gemeindebau NEU im 23. Bezirk gerade im Bau

Im Liesinger Stadtentwicklungsgebiet „In der Wiesen“ hat der Bau des ersten Gemeindebaus NEU im 23. Bezirk begonnen.

Insgesamt 1.870 Wohnungen, davon 1.220 gefördert, ein Gemeindebau NEU sowie ein mehr als 6.000 m² großer Park werden im innovativen Stadtquartier Meischlgasse errichtet, das künftig rund 4.000 Menschen eine moderne und hohe Lebens- und Wohnqualität bieten wird. An der Rosi-Schweizer-Promenade entstehen im ersten Gemeindebau NEU dabei 203 moderne, leistbare Wohnungen, die zwischen 36 und 105 m² groß sind.

„Die neue Generation der Gemeindebauten in Wien kann sich mehr als sehen lassen. Ihre hohe soziale und ökologische Qualität mit leistbaren und unbefristeten Mieten sucht weltweit ihresgleichen. Dafür ist auch der neue Gemeindebau in der Meischlgasse ein Paradebeispiel.“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Gebaut wird der Gemeindebau NEU in Massivbauweise mit einem Fokus auf Energieeffizienz. Die Wärme- und Kälteversorgung erfolgt über ein baufeldübergreifendes Energiekonzept, das von Wien Energie umgesetzt wird. Dieses kombiniert Wärmepumpen, Erdsonden (für Heizen und Free Cooling im Sommer), Photovoltaikanlagen sowie verschiedene lokale Energiequellen. Ziel ist ein möglichst effizienter, klimafreundlicher Betrieb mit einem hohen Anteil erneuerbarer Energie. Außerdem sind umfangreiche Gemeinschaftsflächen wie Kinderspielplätze, Werkstätten und Dachgärten geplant.

Das Erdgeschoss umfasst ein Quartiers-Café sowie anmietbare Büro- und Geschäftsflächen. Ein Sport- und Gymnastikraum ergänzt das Angebot. 435 Fahrradabstellplätze und 135 Pkw-Stellplätze sind vorgesehen.

„Auf die künftigen Gemeindebewohnerinnen und -bewohner warten attraktive Wohnungen und ein Wohnumfeld, das mit großzügigen Grün- und Freiraumflächen, Nahversorgern und der U-Bahn vor der Haustür alle Stückeln spielt“, unterstreicht Liesings Bezirksvorsteher Gerald Bischof.

Der Einzug ist für 2027 geplant.