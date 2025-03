Liesinger Drachen-Ladies sind Floorball-Staatsmeister

Die Damenmannschaft des FBC Dragons hat Geschichte geschrieben! Mit einer beeindruckenden Leistung krönten sich die Dragons zur Staatsmeisterin 2025 und bewiesen einmal mehr ihre Dominanz im österreichischen Floorball.

Der FBC Dragons wurde im Jänner 2015 gegründet. Ziel des Vereins ist, Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene für die Sportart Floorball zu begeistern. Im Mittelpunkt des Vereinslebens steht der Spaß und Freude am Spiel. Teamgeist, Geschicklichkeit, Kondition und Spieltechnik werden in jedem Training vermittelt. Alle die fleißig trainieren, sollen entsprechend ihrer sportlichen Entwicklung in ihrer Altersklasse Matches bestreiten – und das ist haben. die FBC Dragons Damen jetzt eindeutig unter Beweis gestellt.

Im packenden Finalspiel setzten sich die FBC Dragons gegen den Wiener Floorball Verein mit einem souveränen 3:1 durch. Trainer Simon Stadler zeigte sich nach dem Schlusspfiff überglücklich: „Das Team hat in dieser Saison unglaublich hart gearbeitet und diesen Titel absolut verdient. Die Spielerinnen haben sich von Spiel zu Spiel gesteigert und heute ihr ganzes Können gezeigt.“

Mit diesem Titelgewinn sichert sich der FBC Dragons nicht nur den Pokal für 2025 sondern erstmals den Staatsmeistertitel in der 10-jährigen Vereinsgeschichte.

Über Floorball:

Diese junge Sportart ist eine Mischung aus Feld- und Eishockey, gepaart mit der Fairness des Basketballs. Kondition und Geschicklichkeit werden gleichermaßen gefördert, ohne dass der Spaß dabei auf der Strecke bleibt. Gespielt wird mit einem leichten Kunststoffschläger und einem Ball. Ziel des Spiels ist es, im mannschaftlichen Zusammenspiel möglichst viele Tore zu schießen.

Floorballtraining in Liesing und Perchtoldsdorf

