Liesinger Jugendliche auf Gesundheitsmission

Was bedeutet gesund sein? Dieser Frage gingen rund 180 Liesinger Jugendliche nach und stellten ihre Ideen, Gedanken und Umsetzungen dazu bei der Jugendgesundheitskonferenz der Wiener Gesundheitsförderung – WiG vor.

Bereits zum vierten Mal ging diese Konferenz in Liesing über die Bühne – und die Teilnahme der Jugendlichen ist unvermindert groß. „Das freut uns besonders und zeigt, wie wichtig es ist, sich dem Thema Gesundheit zu widmen und den Anliegen von jungen Menschen Gehör zu schenken“, erklärt Dennis Beck, Geschäftsführer der WiG. Auch Bezirksvorsteher Gerald Bischof war von der Konferenz beeindruckt: „Ich finde es toll, was sich die Kids alles einfallen haben lassen. Mir ist es ein großes Anliegen, dass sich junge Menschen so früh wie möglich mit ihrer eigenen Gesundheit auseinandersetzen – mit der Jugendgesundheitskonferenz kommen wir dem einen großen Schritt näher.“

Abwechslungsreiches Programm

Schon Wochen vor der Konferenz beschäftigten sich die Jugendlichen mit den für sie relevanten Gesundheitsthemen. Nach einer intensiven Vorbereitungszeit, bei denen Pädagogen sowie Jugend- und Sozialarbeiter den Schülern unterstützend zur Seite standen, wurden die Projekte bei der Konferenz präsentiert. Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen: Neben Tanz- und Kampfkunst-Workshops gab es interessante Stationen zu den Themen Ernährung, Verhütung, Sexualität, Cybermobbing und vieles mehr. Auch die Bewegung kam nicht zu kurz, indem die Kids sich beim Micro Soccer austoben oder ihr Balancegefühl auf einer MFT-Platte testen konnten (MFT steht für multifunktionales Trainingsgerät).