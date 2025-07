Hoffnung: KI im Kampf gegen die Lungen-Tumore

Künstliche Intelligenz verbessert Vorhersage-Modelle, aber auch die personalisierte Behandlung – dafür sorgt das Labor an der MedUni Wien.

Trotz enormer medizinischer Fortschritte ist Lungenkrebs noch immer eine der häufigsten Tumorerkrankungen überhaupt! Die Ursache dafür ist meist Rauchen: Neun von zehn Männern, die an diesem Krebs erkrankt sind, greifen oder griffen regelmäßig zur Zigarette.

Neue Modelle in Wien

In einem Labor für Maschinelles Lernen an der MedUni Wien werden mithilfe Künstlicher Intelligenz verbesserte Vorhersagemodelle für Lungentumore und deren personalisierte Behandlung entwickelt. In diesem CD-Labor können radiologische und pathologische Bilder sowie molekulare Daten von Patienten und Patientinnen durch neue Methoden verknüpft werden.

Maschinelles Lernen

Maschinelles Lernen, kurz ML genannt, ist ein Teil der Künstlichen Intelligenz, das Muster erkennen und aus Erfahrung generieren kann. Die künftigen Ergebnisse werden wichtige Beiträge dazu leisten, den individuellen Therapieerfolg zu verbessern, sind die Experten vom Erfolg überzeugt. Die KI kann also auch Leben retten!