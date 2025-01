„Lift is Life“: Geschichten, die in unseren Ski-Gondeln entstehen

In luftiger Höhe entstehen oft die besten Gespräche – genau das zeigt die neue Video-Podcast-Serie „Lift is Life“ der Österreich Werbung. In sechs Folgen treffen spannende Persönlichkeiten in Skigondeln aufeinander, moderiert vom charmanten Liftwart Markus Schmid.

Es wird nicht nur über die Alpen philosophiert, sondern auch über das Leben, Träume und die besonderen Begegnungen, die der österreichische Winter bereithält. Ob Charlotte, die jüngste Skilehrerin Österreichs, der Ski-Influencer René Sabathy oder die Bergretterin Vanessa Riml – die Gäste könnten unterschiedlicher kaum sein. Doch alle teilen eine Leidenschaft: die Faszination für die Berge. Die Mischung aus persönlichen Geschichten, humorvollen Anekdoten und dem typischen österreichischen Schmäh macht jede Episode zu einem Erlebnis.

Das Lebensgefühl der Alpen

„Der österreichische Winter erzählt Geschichten, die weit über die Pisten hinausgehen“, sagt Sandra Stichauner, CMO der Österreich Werbung. Genau dieses Gefühl, geprägt von Gastfreundschaft und Leichtigkeit, will die Serie in die Welt hinaustragen.

Jetzt kostenlos auf Spotify und YouTube

Die ersten drei Folgen sind bereits online und laden dazu ein, den Winter aus einer neuen Perspektive zu entdecken. Von verschneiten Berggipfeln bis hin zu charmanten Gesprächen – „Lift is Life“ zeigt, wie vielfältig und faszinierend das Leben in den Alpen sein kann.