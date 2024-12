Spektakuläre Lightshow erhellt die Votivkirche

Die Schöpfungsgeschichte als immersive Lichtershow – dieses einzigartige Spektakel bietet “Light of Creation” noch bis Ende Jänner in der Votivkirche.

Im historischen Ambiente des Wiener Wahrzeichens kann man derzeit in ein dynamisches Schauspiel aus Licht, Farbe und Klang eintauchen – und sich von diesem multimedialen Erlebnis mitreißen lassen. In sechs Akten wird die Entstehung des Universums in seinen unterschiedlichen Phasen eindrucksvoll in den Kirchenraum projiziert – von der Entstehung des Lichts, über die Trennung von Wasser zur Bildung von Land, bis zum Aufblühen des Lebens.

Kreativteam hinter der Show

Für die künstlerische Konzeption zeichnet der gefeierte Opernsänger und Produzent Max Emanuel Cenčić verantwortlich, der für „Light of Creation“ ein Team aus international renommierten Künstlerinnen und Künstlern zusammengestellt hat: “Light of Creation“ wird vielleicht nicht alle Fragen der Schöpfung beantworten können, aber die Show wird die Zuschauer auf eine faszinierende Reise von Licht, Animation und Musik entführen.”

Für den Sound konnte EMMY-Preisträger Adam Lukas gewonnen werden: “Mit der Komposition möchte ich das Publikum auf eine Reise zum Anbeginn der Zeit mitnehmen: Vom Urknall bis hin zum Erblühen des Lebens – die orchestrale Musik untermalt das Gesamterlebnis und reicht von ätherisch und meditativ bis kraftvoll und feierlich.”

Die beeindruckenden Visuals für „Light of Creation” kreierte MP-STUDIO unter der Leitung von Marin Petkov: “Freuen Sie sich auf ein 360-Grad-Sinneserlebnis, in dem die Grenzen zwischen Realität und Illusion verschwimmen.”

Termine & Tickets: light-of-creation.com