Das Lindt Goldhasenfest geht in die nächste Runde

Das große Lindt Goldhasenfest ist zu einer der bedeutendsten vorösterlichen Traditionen geworden. Seit 2012 strömen zahlreiche Besucher jedes Jahr am Palmsonntag in den prächtigen Schlosspark Schönbrunn, um an diesem magischen Familienevent teilzunehmen und auf die Suche nach den begehrten GOLDHASEN zu gehen.

Unter dem Motto „Togetherness“ führt Moderatorin Kati Bellowitsch am Palmsonntag, den 2. April durch das bunte Programm, bei dem der Zusammenhalt im Vordergrund steht. Um 10 Uhr geht’s los!

Schokoladenliebhaber aufgepasst!

Auch im Jahr 2023 lockt das Fest wieder mit vielen Attraktionen und Aktivitäten. Eines der beliebtesten Stationen des Festes ist die Goldhasenwerkstatt, in der die Besucher ihren ganz persönlichen GOLDHASEN gestalten können. Hier können die Gäste ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihre eigenen Ideen in die Tat umsetzen.

Die Goldhasenlounge ist ebenfalls eine wichtige Anlaufstelle auf dem Fest. Hier können sich die Eltern bei prickelnden Erfrischungen entspannen und sich eine Pause von den Aktivitäten gönnen.

Naschen für den guten Zweck

Der gesamte Umsatz aus dem Verkauf von Goldhasenballons und Hasenohren geht als Spende an die SOS-Kinderdörfer. Die Produktionskosten werden von Lindt finanziert, um sicherzustellen, dass jeder verkaufte Artikel direkt den Kindern zugutekommt.

Man kann bereits ab dieser Woche auf „Goldhasensuche.at“ an den Challenges teilnehmen, mit denen man mit ein wenig Glück, Tickets für die große Lindt Goldhasensuche ergattern kann!

11. Lindt GOLDHASENFEST im Schlosspark Schönbrunn

Schlosspark Schönbrunn – Botanischer Garten/ Eingang Hietzinger Tor

Palmsonntag, 2. April 2023, ab 10.00

www.lindt.at