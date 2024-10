Kabarett-Tipp: Lisa Schmid sucht ein Ehrengrab

Zum Ausklang des 150-Jahre-Jubiläums des Wiener Zentralfriedhofs wird noch einmal geforscht und gelacht – zum Beispiel am 18. Oktober mit Lisa Schmids Solo-Programm „Ehrengrab“.

Heuer konnten große und kleine Besucher zum ein buntes Programm genießen, das auch das Leben in den Mittelpunkt stellte. Mit Veranstaltungen und interaktiven Workshops zum Thema Tanz, Natur und Kunst sowie zahlreichen Konzerte wurde die reiche Geschichte und kulturelle Bedeutung von einer der größten Friedhofsanlagen Europas in den letzten Monaten gefeiert. Zum Ausklang des Jubiläums wird noch einmal Freizeitspaß und gute Unterhaltung geboten.

Kinder entdecken die Artenvielfalt des Naturgartens am Friedhof

Am 5. Oktober (ab 14 Uhr, ab 7 Jahren, Kosten: € 25,–,Treffpunkt: Zentralfriedhof/Tor 9, Anmeldung unter yaveda@lipovac.at) können Kinder noch einmal die Artenvielfalt im geschützten Lebensraum des Naturgartens kennenlernen. Mit etwas Glück sieht man Rehe, Feldhamster, Igel und Fasane. Auf spielerische Weise wird hier Wissen zu Wildkräutern, Sträuchern und Bäumen und ihrem Verwendungszweck in Medizin, Kosmetik oder Mode vermittelt.

Schwarzer Humor rund um eine „schöne Leich“ mit Lisa Schmid

Lisa Schmid will schließlich in ihrem Programm „Ehrengrab“ auf bizarr-komische Weise dem Unentrinnbaren entkommen. ​Ein Ehrengrab muss her! Auf der Jagd nach der „schönen Leich“ trifft sie dabei auf skurrile Gestalten, bei denen selbst der Sensenmann vor Schreck leichenblass wird. Da begegnet man der Vergänglichkeit mit einem Augenzwinkern und Schmunzeln. 18. Oktober, 19.30 Uhr, Zentralfriedhof, Aufbahrungshalle 2, Karten um 22 Euro unter kupfticket.com

Mehr Infos: www.friedhoefewien.at