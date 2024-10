Livin Farms: Baustart für Insekten-Anlagen in Europa

Livin Farms in Simmering verwandelt künftig 100.000 Tonnen organisches Material pro Jahr in ganz Europa zu Insektenproteinen – mit den ersten modular skalierbaren Anlagen der Insektenbranche. Der Baustart für die neuen Kundenanlagen hat kürzlich begonnen. Stadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirksvorsteher Thomas Steinhart besuchten den Standort in Simmering.

Livin Farms gehört zu den Pionieren der Insektentechnologie und forscht seit über einem Jahrzehnt an optimalen Produktionsprozessen für die schwarze Soldatenfliege. Über die Innovationskraft der zukunftsorientierten Ausrichtung des Unternehmens freut sich auch Bezirksvorsteher Thomas Steinhart: „ Wir sind stolz, in Simmering eine Vielzahl von innovativen Betrieben zu haben. Livin Farms sticht dabei besonders hervor, indem sie mit ihrer zukunftsweisenden Technologie zur Nachhaltigkeit beiträgt.“

Lebens- und Futtermittelproduktion revolutionieren

Neben dem aktuellen Bau mehrerer Kundenanlagen in Spanien, Österreich, Belgien und Deutschland, betreibt Livin Farms auf 2.500 Quadratmetern eine eigene Anlage in Simmering. Diese ist zugleich Demonstrations-, Test und Reproduktionsanlage. Darin werden robotisch eindosierte, von Livin Farms gezüchtete Babylarven („SeedlingsTM“) gezüchtet. Nebenprodukte aus Lebens- und Futtermittelindustrie werden so zu Proteinen, Fett und Dünger verwandelt: zu emissionssparenden und klimafreundlichen Proteine für Haus-und Nutztier. „Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Mission von Livin Farms, die Produktion von Lebens-und Futtermitteln systemisch zu revolutionieren”, so Geschäftsführerin Katharina Unger.

Robotik-Anlagen für biologische Produktionsprozesse

Denn diese Anlagen ermöglichen es Kunden, das Potenzial Larvenproduktion auszuschöpfen und verfügen gleichzeitig über die neueste Innovation von Livin Farms: ein vollautomatisches Tray-Handlingsystem, das die Aufzucht von Insekten vereinfacht. Es entleert die Produktionseinheiten („Trays”) effizient, befördert das zu erntende Material zur Trennung, dosiert Futter und robotisch die Babylarven (Seedlings™ ) und befördert Trays zum Waschen. Durch die Automatisierung und dem weitergegebenen biologischen Know-How ermöglicht es dem Kunden, sofort mit der Produktion von Insektenlarven zu starten. Sie können sich somit auf das Wesentliche konzentrieren: die operative Herstellung und die Vermarktung hochwertiger Proteine und organischer Düngemittel.

Bahnbrechende Lösungen von Simmering aus in die Welt

In der Anlage in Simmering wird genau jene Technologie betrieben, die auch bei Kunden vor Ort verbaut wird. Gleichzeitig werden hier kundenspezifische und kostenoptimierte Futterrezepte entwickelt. Diese gehen auf die Rohstoffe des Kunden sowie die gewünschten Spezifikationen der Endprodukte (Proteinpulver, Fett und Dünger) ein. Weiters werden hier vor Ort Millionen an Fliegen in den ersten, von Livin Farms entwickelten, vollauto-matisierten Fliegenkäfigen der Welt gezüchtet. „Unsere SeedlingsTM schlüpfen aus automatisiert geernteten Eiern aus den Fliegenkäfigen. SeedlingsTM werden beim Kunden vor Ort innerhalb von 11 Tagen zu Protein, Fett und Dünger umgewandelt.

Erhebliche Emissionsreduktion in Landwirtschaft und Industrie

Durch das einfach skalierbare und modulare Design erfüllen die Anlagen die individuellen Anforderungen jedes Kunden unterschiedlicher Betriebsgrößen. Die positive Wirkung von Insektenmast auf die Umwelt ist beachtlich. Protein aus Insekten spart 92 % der Emissionen ein, die zum Beispiel zur Produktion von Sojaprotein anfallen. Für jede Tonne Insektenmehl zur Tierfütterung werden 5 Tonnen Fisch im Ozean verschont. Aber auch ökonomische Vorteile bietet die Insektenzucht – wie in der Landwirtschaft. Der Markt für Schweineproduktion geht in den letzten Jahren stetig zurück. Da braucht es alternative Einkommens- und Proteinquellen. Außerdem können Insekten auch als Tierfutter eingesetzt werden.

Livin Farms ist derzeit auch mit einer Mastanlage für den Staatspreis Innovation nominiert, bei dem es unter den 6 besten Unternehmen in Österreich ist.

