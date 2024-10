Loipersdorf lädt jetzt zum ersten Sauna-Festival

Wo kann man in der kalten Jahreszeit am besten Kraft tanken und Erholung finden? Beim Saunafestival von 18.–20.10. im Schaffelbad in der Therme Loipersdorf.

Den Alltag hinter sich lassen und in eine Welt voller wohltuender Wärme, betörender Aromen und tiefer Entspannung eintauchen. Das verspricht das erste Sauna-Festival in Loipersdorf.

Gleich fünf Profi-Aufgießer – darunter Bernd und Alex, die österreichischen Staatsmeister im Team-Show-Aufguss – geben ihr Bestes für deine Erholung: 3 Tage – 5 Saunameister – 90 Aufgüsse. Das alles gibt es für dich zum regulären Schaffelbad-Eintrittstarif.

Von Freitag bis Sonntag wird man im Adults-only-Wellnessparadies mit einzigartigen Show-Aufgüssen, Meistertricks fürs Saunieren, Live-Musik und kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt.

Tipp: Rechtzeitig Tickets sichern – denn das Saunafestival ist im Schaffelbad-Eintritt inkludiert!

Alle Infos und Tickets unter www.therme.at/de/saunafestival