SPA Awards küren dank look! Leserinnen und Leser die Top-Wellnesstempel

Knapp 6.000 LeserInnen wählten ihre Favoriten in 11 unterschiedlichen Kategorien

Einfach mal im Spa abtauchen, Wellness genießen und die Seele baumeln lassen – wer sehnt sich in diesen Zeiten nicht danach? Gestern Abend drehte sich alles um Beauty und Entspannung auf höchstem Niveau. In den eleganten Räumlichkeiten des THE RITZ CARLTON Vienna zeichnete look! erstmals die besten Spas Österreichs aus.

Initiiert wurde der Award von Uschi Pöttler-Fellner, die als Herausgeberin des look! und Die Bundesländerinnen Österreichs reichweitenstärkste Frauenmagazin-Gruppe verantwortet. Das Besondere: Sowohl die Nominierungen der Betriebe, als auch das Voting erfolgte ausschließlich durch die LeserInnen.

Bereits am Nachmittag konnten sich look! Look-Leserinnen, look! Gäste aber auch die Gäste des Ritz Carlton von Top Beauty-Partnern wie GW Cosmetics – Master Lin, Valentina & Philippa, Juliana Nails, Lush, Parsa, Michaels Friseur, Zealots of nature, Cambio Beauty Academy, Beautytown, Beauty Palace und Orimei by Victoria Swarovski verwöhnen lassen.

„Wir wollen mit den look! Spa Awards ein Zeichen setzen und die durch die Pandemie sehr geforderte Tourismus Branche stärken und durch die Veranstaltung in den Mittelpunkt rücken. Gerade in Zeiten wie diesen wollen sich die Menschen verstärkt Gutes tun und Körper und Seele pflegen. Das ist in den Spa Bereichen aller Award Kategorien möglich. Gemeinsam mit unseren Kunden und Freunden des Hauses wollen wir die Hotellerie bei dieser glamourösen Veranstaltung hochleben lassen.“ so die Initiatorin Uschi Pöttler-Fellner.

Der „Lobmeyr Cocktail“ in der von J. & L. Lobmeyr ausgestatteten Secret Bar im THE RITZ CARLTON war der perfekte Auftakt für den Abend voller Emotionen. Zur Verleihung kamen 150 geladene Gäste aus der Kosmetikindustrie, namhafte Vertreter der Luxushotellerie, aus Kunst, Kultur und Wirtschaft zusammen. Prominente Gäste der Veranstaltung waren unter anderem Victoria Swarovski, Erika Freeman, Julia Chavanne, Amra und Rainer Deisenhammer, Lou Ann und Martina Gleissenebner, Maya Hakvoort, Monique Dekker, Tanja Duhovich, Beatrice Turin, Leona König, Zoryana Kushpler, Fadi Merza, Conny Kreuter, Cesár Sampson, Jakob Seeböck, Mario Reichel, NikoNiko, Elke Sanders, Luigi Barbaro sowie die ehemalige Inline-Speedskater-Weltmeisterin Elisabeth „Lisi“ Schrenk. Den Abend moderierte souverän Julia Furdea. Als musikalisches Highlight geigte die 17-jährige Nina Sofie Berghammer auf, die kürzlich mit ihrem Unterwasser-Geigen-Spiel einen TikTok-Hit landete.

„Nominiert wurden Hotels und Spas aus ganz Österreich, die ebenfalls Großteils von Vorschlägen unserer Leserinnen stammen. Somit sind wir durch die Wahl der besten Spas Österreichs ganz nah an unseren Leserinnen dran und werden dieses zukunftsträchtige Veranstaltungsformat schon bald in die einzelnen Bundesländer bringen.“ so Pöttler-Fellner weiter.

Der 1. Spa Award wurde ermöglicht durch Partner wie GW Cosmetics – Master Lin, Aigner, BLITZBLANK, DOMI Sense, Tourismusverband Obertauern, Dr. Nilouparak Hachemian, Gerstner, J. & L. Lobmeyr, Silver Living, SpermidineLIFE.

Die Einnahmen aus der Tombola mit großzügigen Preisen wie u.a. Wellness-Wochenenden und Behandlungen in diversen Gewinnerbetrieben ging zugunsten Pink Ribbon.

Die Gewinner und Preisträger des 1. look! Spa Awards

1. Kategorie: BEST ALPINE SPA

DAS KOHLMAYR (Salzburg) überreicht durch Mona Maier, Tourismusdirektorin TVB Obertauern

2. Kategorie: BEST BEAUTY SPA

BEAUTYTOWN (Wien) überreicht durch die amtierende Miss Europe Beatrice Turin

3. Kategorie: BEST CITY SPA

PARK HYATT VIENNA überreicht durch Lisa und Michael Kriegler, Geschäftsführer DOMI Sense

4. Kategorie: BEST COUNTRY SPA

Hotel Winzer Wellness und Kuscheln (OÖ) überreicht durch Angelina Eggl, TVB Attersse-Attergau

5. Kategorie: BEST DAY SPA

AISAWAN BOUTIQUE SPA (Wien) überreicht durch Elke Sanders

6. Kategorie: BEST FAMILY SPA

Hotel Hasenauer (Hinterglemm, Salzburg) überreicht durch Mario Reichel, GF BLITZBLANK

7. Kategorie: BEST LAKE SPA

Falkensteiner Schlosshotel Velden (Kärnten) überreicht durch Victoria Swarovski

8. Kategorie: BEST MEDIACAL SPA

Bleib Berg Health Retreat (Bad Bleiberg überreicht durch Amra Deisenhammer, GW Cosmetics

9. Kategorie: BEST SPA DE LUXE

Hotel Lürzerhof (Untertauern, Salzburg) überreicht durch Hans Gruber, GF des Sporthotels Cinderella

10. Kategorie: BEST SPA INTERNATIONAL

Chervo Golf Hotel Spa & Resort (San Vigilio, Südtirol) überreicht durch Dr. Nilouparak Hachemian

11. Kategorie: MEDIA STAR

Bio- und Wellnessresort Stanglwirt überreicht durch Uschi Pöttler-Fellner