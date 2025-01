Wien bis Shanghai: Lukas Perman und seine Highlights 2025

Lukas Perman hat sich als Produzent, Veranstalter und Künstler einen festen Platz in der heimischen Musik- und Theaterlandschaft erarbeitet. Nun hat Perman seine eigene Firma “PERMAN Productions & Consulting GmbH” gegründet.

Geplante Projekte für 2025

Ein Highlight für heuer ist die Fortführung der erfolgreichen Inszenierung von Jesus Christ Superstar. Nach dem überwältigenden Erfolg der Produktion zu Ostern 2024 wird die Rockoper von Sir Andrew Lloyd Webber auch 2025 wieder auf die Bühne gebracht – diesmal in Wien und Amstetten. Mit einer teils neuen Starbesetzung, darunter Oedo Kuipers, Serkan Kaya, Missy May und Ana Milva Gomes, erwartet die Zuschauer eine unvergessliche Aufführung dieses zeitlosen Klassikers. Besonders die Emotionalität der Rockoper und die markanten Songs wie „I Don’t Know How to Love Him“ oder „Gethsemane“ werden das Publikum erneut fesseln.

Sylvester Levay

Außerdem wird Lukas Perman als Produzent und Veranstalter das Konzertprojekt Musicalstars singen Levay realisieren. Dabei werden verschiedene europäische Künstler in einem exklusiven Konzert für die 80. Geburtstagsparty des Komponisten Sylvester Levay auftreten. Diese Veranstaltung wird nicht nur in Wien zu erleben sein, sondern auch in Shanghai, wo im September 2025 eine spezielle Konzertreihe stattfindet.

Ein besonderes Ereignis: Sylvester Levays 80. Geburtstag in Shanghai

Die Feierlichkeiten zum 80. Geburtstag von Sylvester Levay werden 2025 auch einen internationalen Höhepunkt erreichen. Vom 3. bis 7. September 2025 wird im Shanghai Culture Square Theater eine Konzertreihe stattfinden, die in enger Kooperation mit Perman Productions organisiert wird. Unter der Leitung von Regisseur Gil Mehmert und musikalisch begleitet von Bernd Steixner, wird ein speziell auf das chinesische Publikum abgestimmtes Konzert zur Aufführung gebracht. Sylvester Levay selbst wird bei den sechs Konzerten in Shanghai als aktiver Künstler mitwirken. Zudem werden ausgewählte europäische Solisten, darunter bekannte Musicalstars, das Publikum mit einer musikalischen Reise durch Levays Werke begeistern.