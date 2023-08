Bunte Welten: „Manga Day“ in 18 Wiener Comic-Läden

18 Wiener Comic-Stores und Buchhandlungen sind am 16. September beim großen „Manga Day“ mit von der Partie – vom Thalia im Q19 bis zum Morawa in der Inneren Stadt und Thalia im Huma eleven in Simmering.

Beim Angebot am „Manga Day“ bemühen sich die Verlage um einen spannenden Mix aus etablierten Serien und aktuellen Neuheiten. Ob Fantasy, Romance, Action oder Mystery – für jeden Geschmack sollte hier etwas dabei sein. Der Markt ist zudem riesig: 80 Prozent aller verkauften Comics im Handel sind heutzutage Manga.

Besucher bekommen Manga als Geschenk



Bei der internationalen Veranstaltung, die in Österreich, Deutschlandund der Schweiz gleichzeitig über die Bühne geht, werden zudem 27 kostenlose Manga in einer Auflage von 800.000 Stück in insgesamt 1.200 (!) Buchhandlungen, Comicshops und Bibliotheken in den drei Ländern verteilt. Weitere Infos und alle teilnehmenden Shops in Wien: www.mangaday.de