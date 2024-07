Marchfeld im Weinviertel: Spannende Eindrücke sammeln!

Direkt vor den Toren Wiens liegt das Marchfeld im Weinviertel. Die größte Ebene Österreichs ist bekannt für seine idyllischen Weiten, regionalen Produkte und imposanten Schlösser.

Zwischen den Hauptstädten Wien und Bratislava erwartet Sie das Marchfelder Schlösserreich, dessen fünf Schlösser alle ihre eigenen Besonderheiten haben. Ob Einblicke in imperiale Hochzeiten auf Schloss Hof und Schloss Niederweiden, 750 Jahre Schlossgeschichte auf Schloss Marchegg oder das Zuhause des letzten österreichischen Kaiserpaars auf Jagdschloss Eckartsau – hier ist bestimmt für jeden Geschichtsliebhaber etwas dabei. Das schlossORTH Nationalpark-Zentrum bietet mit dem umliegenden Nationalpark Donau-Auen als „Tor zur Au“ Einblicke in die urtümliche Landschaft mit beeindruckender Flora und Fauna. Auf einer Gesamtfläche von mehr als 9.600 ha können Sie bei einem Ausflug in den Nationalpark Donau-Auen das einzigartige Schauspiel der Natur beobachten und bestaunen.

Tipp: Noch bis Mitte August kann die berühmte Weißstorchkolonie rund um das Storchenhaus Marchegg bewundert werden. Mit Ende August machen sich die Störche auf den Weg in ihr südafrikanisches Winterquartier.