Margareten: Frauentagsfest und Preisverleihung

Am 18. März ist es wieder soweit: Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic lädt zum Frauentagsfest ins Amtshaus. Die Veranstaltung bietet ein vielfältiges Programm mit Kunst, Kulinarik und der Verleihung des Frauenpreises „Margareta“.

Das Motto des Preises lautet „Heldinnen der Nachbarschaft“. Ausgezeichnet werden Frauen, die sich in ihrer unmittelbaren Umgebung engagieren, indem sie zum Beispiel kostenlos Nachhilfe geben oder sich für andere einsetzen und damit ihre Mitmenschen unterstützen.

Lesung mit bekannter Schauspielerin

Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr im Amtshaus Margareten (Schönbrunner Straße 54, 2. Stock) mit einer herzlichen Begrüßung durch Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic. Eine Lesung mit der renommierter Schauspielerin Katharina Stemberger um 16:30 Uhr verspricht einen inspirierenden Moment.

Podiumsdiskussion mit AK-Präsidentin

Um 17 Uhr findet eine Podiumsdiskussion statt, an der namhafte Persönlichkeiten teilnehmen, darunter auch die Präsidentin der Arbeiterkammer, Renate Anderl.

Verleihung des Frauenpreises „Margareta“

Ein Höhepunkt des Abends ist zweifellos die Überreichung des Frauenpreises um 18 Uhr. Dieser Preis würdigt Frauen, die sich durch außergewöhnliches Engagement und herausragende Leistungen in verschiedenen Bereichen auszeichnen. Die Bezirksvorsteherin wird persönlich die Preisträgerinnen ehren und ihre beeindruckenden Leistungen würdigen.

Inklusive Ausstellung von Künstlerinnen

Ein weiteres Highlight ist die inklusive Ausstellung „Auf Augenhöhe!“, in der Margaretner Künstlerinnen ihre Werke präsentieren und sich für das Thema Inklusion stark machen. Darüber hinaus können die Gäste Beratungsangebote in Anspruch nehmen und sich an einer Vielzahl von kulinarischen Köstlichkeiten erfreuen.

Programmübersicht