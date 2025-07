Lehrlingsmesse bietet Jobchancen in Hotel und Gastro!

Die Suche nach einer Lehrstelle in den Bereichen Hotel und Gastronomie gestaltet sich aufgrund der schwierigen Wirtschaftslage gar nicht so einfach. Mit der „Lehrlingsmesse für Hotel & Gastronomie“ am 25. Juli im Hotel Ananas soll für Margaretens Jugendliche Abhilfe geschaffen werden – damit diese nicht im Herbst ohne Ausbildungsplatz dastehen.

Die Veranstaltung wurde auf Initiative von Margaretens Bezirksvorsteher-Stellvertreter Christoph Lipinski gemeinsam mit den Vereinen TIW und Sindbad ins Leben gerufen: „Leider haben viele junge Margaretner:innen eine Ablehnung für einen Lehrplatz erhalten. Daher haben wir uns als SPÖ Margareten entschlossen, jetzt schnell und unbürokratisch zu helfen“, so Lipinski. Die Jugendlichen bekommen die Chance, direkt vor Ort Jobinterviews zu absolvieren – und gehen am Ende des Tages vielleicht schon mit einem Lehrplatz in einem der Ausbildungsbetriebe wieder nach Hause.

Das Programm im Überblick

• Jobinterviews mit lokalen Unternehmen

• Bewerbungstipps & praktische Mitmachstationen

• Networking in entspannter Atmosphäre

Info: Lehrlingsmesse für Hotel & Gastronomie

25. Juli, 11–15 Uhr

Hotel Ananas, 5., Rechte Wienzeile 93–95