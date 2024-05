Mariahilf feiert: Bezirkschef zehn Jahre im Amt!

„Miteinander in Mariahilf“ – das Motto hat sich Bezirksvorsteher Markus Rumelhart bei Amtsantritt auf die Fahnen geheftet und kann auf sehr produktive „gemeinsame“ 10 Jahre zurückblicken. Eine erste Bilanz.

Er ist ein Bezirkschef zum “Angreifen”: Der enge Kontakt zu den Bewohn­er:innen und deren Mitsprache bei wichtigen Bezirksentscheidungen waren Markus Rumelhart von Anfang an wichtig. So wurden in den letzten Jahren über 40 Beteiligungsprozesse – von der Mollard- bis zur Otto-Bauer-Gasse – realisiert. „Damit liegt Mariahilf im Wiener Spitzenfeld“, ist der Bezirkschef stolz. Aber auch seinem Ruf als Klima­bezirk macht der Sechste unter Rumelhart alle Ehre: 160 neue Straßenbäume wurden ­gepflanzt, mehr Grünflächen geschaffen und zahlreiche Plätze und Straßen entsiegelt.

Außerdem hat sich der Bezirk mit der Rundumerneuerung der großen Spielstätten Raimund Theater und Theater an der Wien kulturell auf den neuesten Stand gebracht.

„Die Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger hat bei unseren Vorhaben immer eine zentrale Rolle gespielt, egal ob bei der Generalsanierung eines Schulgebäudes oder bei der zukunftsfitten Gumpendorfer Straße. Im vergangenen Jahrzehnt haben wir den Bezirk gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern prägend verändert“, zieht der Bezirkschef erfolgreich Bilanz.

Blick in die Zukunft

Genauso produktiv geht es auch in den nächsten Jahren weiter – wie die Auswahl der geplanten Projekte erkennen lässt: Die Umgestaltung des Christian-Broda-Platzes steht vor der Umsetzung, im Herbst starten die Umbau­arbeiten am Parkplatz Naschmarkt und auch die Gumpi wird ab Ende 2025/Anfang 2026 schrittweise neu gestaltet.

Für Markus Rumelhart hat aber auch die Nachbarschaftsinitiative “Miteinander in Mariahilf” weiterhin Priorität. Der Bezirk unterstützt seine Bewohner:inne dabei, sich für nachbarschaftliche Aktivitäten zu engagieren und Ideen für ein gutes Zusammenleben umzusetzen – wie Frühstück im Park für Obdachlose oder der „Kindergarten für Erwachsene“.

„Der Bezirk und ich stehen für die Förderung des guten Zusammenlebens und der Vielfalt. In keinem anderen Bezirk Wiens gibt es so viele gemeinnützige Organisationen, die für das Wohl der Menschen arbeiten. Zusammen sind wir Mariahilf, zusammen sind wir Wien“, bringt es der Bezirkschef auf den Punkt.