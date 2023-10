Mariahilf hat das erste queere Bildungszentrum Österreichs

Die Beratungsstelle Courage und die Österreichische Gesellschaft für Sexualwissenschaften haben gemeinsam mit Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr in der Windmühlgasse das österreichweit erste queere Bildungszentrum eröffnet. Hier soll in Zukunft Verständnis und Akzeptanz für die LGBTIQ+ Lebensweisen gefördert werden. Außerdem werden Aus-, Fort- und Weiterbildungslehrgänge angeboten.

LGBTIQ ist ein Sammelbegriff für homo- und bisexuelle sowie transsexuelle Menschen. Es geht dabei also um Menschen, die es aufgrund ihrer sexuellen Orientierung in der Gesellschaft oft nicht leicht haben, und die daher von professioneller Begleitung und Betreuung stark profitieren können. „Hier wird das erste queere Bildungszentrum Österreichs einen ganz wichtigen Beitrag leisten. Im neuen Zentrum werden sowohl Gruppentreffen als auch Schwerpunktseminare abgehalten und so die gesellschaftliche Aufklärungs- und Bildungsarbeit kompetent erfüllt“, betont Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.

Niederschwelliger Informationszugang

Das neue Bildungszentrum regt dazu an, sich mit queeren Lebensrealitäten auseinanderzusetzen. Diskriminierung im Alltag soll so zukünftig vermieden werden. Darüber freut sich auch der Mariahilfer Bezirksvorsteher Markus Rumelhart: „Hier wird niederschwelliger Zugang zu Informationen und Auseinandersetzung mit dem Thema der gelebten Vielfalt geboten. Das Zentrum trägt so auch zum Abbau von Grenzen und Vorurteilen bei“. Wolfgang Wilhelm, Leiter der Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ -Angelegenheiten (WASt): „Die Vielfalt der Orientierungen, der Geschlechter und der Identitäten ist eine gesellschaftliche Realität und Herausforderung gleichermaßen. In diesem Sinne wünsche ich dem Queeren Bildungszentrum viel Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit und einen prominenten Platz im notwendigen gesamtgesellschaftlichen Diskurs!“

Wien fördert auch queere Jugend

Das queere Bildungszentrum in der Windmühlgasse 15 ist aber das nicht das einzige queere Zentrum in Wien: Aktuell laufen auch die Umbauarbeiten im ersten queeren Jugendzentrum Österreichs, das 2024 in der Fröbelgasse in Ottakring eröffnet werden soll. Es wird ein Platz für LGBTIQ-Jugendliche sein, in dem sie im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit professionell unterstützt werden. Es bietet, wie auch das Zentrum in der Windmühlgasse, einerseits gute Sichtbarkeit nach außen und andererseits einen sicheren und geschützten Raum nach innen.