Markt-Kontrolle: Drei illegal Beschäftigte erwischt

Aktion scharf der Stadt Wien am Maria-Restituta-Platz in der Brigittenau. Mehrere Obst- und Gemüse-Stände wurden auf Herz und Nieren geprüft – und drei nicht angemeldete Personen erwischt.

Seit Wochen ist das Einsatzteam der Stadt auf Märkten, auf Plätzen und in Geschäften unterwegs, um nach dem Rechten zu sehen. Letzte Station war der Maria-Restituta-Platz bei der Millennium City im 20. Bezirk. Aufgrund von Vorerhebungen und Hinweisen wurde besonderes Augenmerk auf die genehmigten Obst- und Gemüsestände gelegt. Einige zivile Fahnder der Bereitschaftseinheit und der Polizei mischten sich unter das Einkaufsvolk.

Neun Stände kontrolliert

Mit Erfolg. „Im Rahmen unserer Vorerhebungen hat sich der Verdacht ergeben und im Rahmen der Kontrolle bestätigt“, sagt Walter Hillerer, Leiter des Einsatzteams der Stadt Wien. Insgesamt wurden durch das Einsatzteam, die Finanzpolizei und die Gesundheitskasse neun Verkaufsstände von sechs Betreibern kontrolliert. Durch den gleichzeitigen Zugriff war eine Flucht nicht möglich.

Strafanträge und Geldstrafe

So wurden drei Personen angetroffen, die nicht zur Sozialversicherung angemeldet waren. Nun folgen Strafanträge nach dem Sozialversicherungs- und Ausländerbeschäftigungsgesetz. 850 Euro wurden wegen steuerlicher Rückstände gleich eingehoben. In zwei Fällen erfolgen weitere Ermittlungen nach dem Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz. „Das Zusammenspiel aller Organisationen hat perfekt funktioniert und wird auch in Zukunft im Sinne der Wiener erfolgen“, kündigt Hillerer an.