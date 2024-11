Martin Steiner: Ein kleines Weingut mit großer Leidenschaft

Das Weingut Martin Steiner ist ein familiär geführter Betrieb mit etwa 12 Hektar Rebfläche und liegt malerisch in Podersdorf am See, direkt am Ufer des Neusiedler Sees. Mit einer Fahrzeit von nur einer Stunde von Wien und rund zwei Stunden von Graz ist das Weingut gut erreichbar und bietet Weingenuss inmitten einer einzigartigen Landschaft.

Martin Steiner | ©Lisi Lehner-Fotografie

Vielfältige Weinkultur in Podersdorf

Das Weingut Martin Steiner setzt auf eine harmonische Mischung aus Weiß- und Rotweinen: Etwa 70 % der Produktion entfällt auf Weißweine, während 30 % den Rotweinen vorbehalten ist. Diese Balance spiegelt die Vielfalt und den Anspruch wider, den das Weingut an sich und seine Produkte stellt. Die Nähe zum Neusiedler See prägt den Charakter der Weine durch das dortige “Seeklima” entscheidend.

Seeklima als Geheimnis der Prädikatsweine

Das einzigartige Seeklima des Neusiedler Sees beeinflusst die Reben von Martin Steiner auf besondere Weise. Die Sommer sind von intensiver Hitze geprägt, der die Reben bestens angepasst sind. Vor allem die Prädikatsweine, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Regen und Sonnenschein benötigen, gedeihen hier optimal. Die Weine entwickeln so ihren besonderen Geschmack und ihre hohe Qualität, die das Weingut weit über die Region hinaus bekannt gemacht haben.

Erleben Sie die Vielfalt – Die Verkostungsbox

Für alle, die sich von der Qualität und Vielfalt der Martin Steiner Weine selbst überzeugen möchten, bietet das Weingut eine exklusive Verkostungsbox an. Diese Box vereint die besten Weine des Sortiments und lädt dazu ein, die Produkte in aller Ruhe zu probieren. Die Bestellung ist einfach und bequem über die Website möglich – ein ideales Geschenk oder eine wunderbare Möglichkeit, den eigenen Weingeschmack zu verfeinern.

Weihnachtsaktion: 10 % Rabatt für Weinliebhaber

Zur Weihnachtszeit gibt es eine besondere Aktion für alle Kundinnen und Kunden: Ab einem Bestellwert von mindestens 100 € im Onlineshop erhalten Sie 10 % Rabatt mit dem Code #Martin24. Diese Aktion gilt bis zum 16. Dezember 2024 und bietet eine Garantie für die Lieferung vor Weihnachten, wenn die Bestellung bis zu diesem Datum eingeht. Ausgenommen sind die beliebten Verkostungsboxen.

Besuchen Sie die Website des Weinguts unter www.martinsteiner.wine und entdecken Sie die Vielfalt der Martin Steiner Weine.