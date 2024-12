Mehr als eine Party: „Tipsy Tuesday“ im Dam/Dam Club

Die legendäre Clubnacht „Tipsy Tuesday“ kehrt frischer, vielfältiger und aufregender denn je zurück. Jeden Dienstag im neuen Dam/Dam Club Vienna in der Landstraße!

Die Erfolgsgeschichte von Veranstalter und Visionär Vietha Luong wird um ein neues Kapitel erweitert. Er hat mit dem „Tipsy Tuesday“ nicht nur einen Event, sondern eine Marke mit globaler Ausstrahlung geschaffen. Der Dienstag wird damit zum Feier-Highlight der Woche.

Im Zeichen von Gemeinschaft, Vielfalt und sozialer Verantwortung

„Tipsy Tuesday” steht für unvergessliche Nächte mit den besten Beats aus Hip-Hop, RnB und House. Hier treffen sich Menschen aus aller Welt, um gemeinsam zu feiern, sich auszutauschen und Teil einer Bewegung zu werden. Veranstalter Vietha Luong hat damit nicht nur ein Event geschaffen, sondern eine Marke mit globaler Ausstrahlung. Das Clubformat steht für Innovation und eine verantwortungsbewusste Clubkultur. Die attraktiven Getränkespecials sind preislich angepasst und günstiger als bei vergleichbaren Veranstaltungen. Zudem werden regelmäßig besondere Angebote geschaffen. Ein außergewöhnliches Konzept, das Lifestyle mit sozialer Verantwortung verbindet.

Busta Rhymes, David Alaba oder Kay One sind „Tipsy Tuesday“-Lover

Die Events des Wiener Schauspielers ziehen nicht nur ein breites Publikum, sondern auch internationale Stars wie Busta Rhymes oder den Wu-Tang Clan an. Busta Rhymes unterstützt dabei aktiv das Vorhaben von Vietha Luong, globale Brücken zu bauen und den interkulturellen Austausch zu fördern. Auch österreichische Prominente wie Raf Camora gehören zu den Fans. Weitere bekannte Namen wie Fußballstar David Alaba sowie deutsche Künstler wie Kay One, Bushido und Sido zählen ebenso zu den begeisterten Gästen. Internationale Größen wie Neymar und seine Mannschaft sowie Alphonso Davies haben die Clubnacht ebenfalls als Highlight-Event in Wien bezeichnet.

Mehr als Party: Clubnacht soll weltweit Menschen verbinden

Neben seiner Arbeit als Schauspieler und Event-Veranstalter betreibt Luong das Restaurant „Spear“ und gründete jüngst seine eigene Filmproduktion. Mit seiner Vision möchte er von Wien aus mit dem Clubformat eine weltweite Marke etablieren, die Menschen begeistert, inspiriert und vereint. Sein Ziel ist es, den Dienstag global zum Tipsy Tuesday Tag zu machen – einen Tag, an dem Menschen überall auf der Welt zusammenkommen, feiern und Gemeinschaft erleben. „Tipsy Tuesday hat das Potenzial, nicht nur Partys zu revolutionieren, sondern auch einen positiven Beitrag zur globalen Gemeinschaft zu leisten – ein Tag der Freude, der Verbundenheit und des Feierns, den die Welt gerade jetzt braucht“, so Veranstalter und Visionär Vietha Luong.

„Every Tuesday is Tipsy Tuesday!“

22 Uhr–5 Uhr

Dam/Dam Club Vienna

Landstraßer Hauptstraße 2, 1030 Wien

www.tipsytuesday.at

www.instagram.com/tipsytuesday/