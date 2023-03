Mehr Gehsteige und Radwege gefordert!

Beim Anteil der Gehsteige, Fußgängerzonen und Radwege an den Verkehrsflächen hat Simmering Nachholbedarf, wie eine aktuelle Analyse des Verkehrsclub Öster­reich (VCÖ) zeigt. Während beispielsweise in der Inneren Stadt fast 45 Prozent der Flächen dem Gehen oder Radfahren gewidmet sind, sind es in Simmering nur rund 25 Prozent. Noch ungünstiger ist der Anteil von Gehsteigen und Radwegen an der Verkehrs­fläche nur in der Donaustadt (knapp 23 Prozent).

Klimafreundlich denken

Der VCÖ fordert mehr Platz für bewegungsaktive Mobilität, die nicht nur klimafreundlich, sondern auch gesund und ­kostengünstig ist. „Die Wiener legen mehr Alltagswege be­wegungsaktiv zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurück als mit dem Auto“, stellt VCÖ-Ex­pertin Lina Mosshammer fest. 2021 waren die Wiener auf 44 Prozent ihrer Alltagswege zu Fuß oder mit dem Rad mobil –und damit deutlich häufiger als mit dem Pkw (26 Prozent). Weitere Infos: www.vcoe.at