Mehr Kontrolle und Sicherheit: Lebensmittel-Aufsicht wächst

Das Marktamt hat sein Team um 18 bestens ausgebildete Lebensmittelinspektor:innen erweitert. Damit sind nun insgesamt 92 Fachkräfte im Einsatz – mehr als in jedem anderen Bundesland.

Jährlich führt das Marktamt rund 27.400 Kontrollen durch – von Supermärkten und Gastronomiebetrieben bis hin zu Krankenhaus- und Bundesheerküchen. „Danke an das ganze Team, ihr leistet großartige und so wichtige Arbeit, mit der die hohe Qualität der Lebensmittelsicherheit gewährleistet wird. Es ist ein beruhigendes Gefühl, dass Wiens Lebensmittel unter so kompetenter Aufsicht und Kontrolle sind“, betonte Märkte-Stadträtin Ulli Sima bei der Ernennung der neuen Inspektor:innen.

Marktamtsdirektor Andreas Kutheil unterstrich die Bedeutung der strengen Überprüfungen: „Meine Mitarbeiterinnen sind täglich nahezu rund um die Uhr in allen Bereichen der Lebensmittelbranche und auf den Wiener Märkten unterwegs. Fakt ist: Essen müssen alle. Wir handeln daher bei Beanstandungen rasch und konsequent, um möglichen Schaden von den Wiener Konsumentinnen abzuwenden.“

Strenge Ausbildung für anspruchsvolle Aufgaben

Um als Lebensmittelinspektor:in tätig zu werden, ist eine umfassende Ausbildung mit neun Modulen erforderlich. „Mikrobiologie, Toxikologie, Warenkunde, Lebensmittelrecht und Konfliktmanagement werden den Kursteilnehmern in 1440 Unterrichtseinheiten, sowohl theoretisch als auch praktisch, vermittelt“, heißt es vom Marktamt. Absolviert wird die Ausbildung mit einer Einzel- sowie einer kommissionellen Abschlussprüfung.