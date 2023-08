Mehr Sicherheit durch sorgfältige Baumkontrollen

Die Folgen des Klimawandels beeinträchtigen auch die Bäume im Wiener Stadtgebiet. Insbesondere Astbrüche oder umstürzende Bäume können für die Bevölkerung zu potenziellen Gefahren werden. Aufgrund der vermehrten Unwetter ist eine strenge Kontrolle jetzt wichtiger denn je. Bereits ab Windgeschwindigkeiten von 75 km/h können auch gesunde Baumteile abbrechen. Dies verdeutlicht, dass selbst gesunde Bäume durch Wetterbedingungen entwurzelt, umgeknickt oder Teile von ihnen abgerissen werden können. „Die Stadtgärten verwalten über 500.000 Bäume – und diese bedürfen einer regelmäßigen Pflege und Kontrolle, um sie sowohl gesund zu halten als auch etwaige Risiken zu erkennen und somit die Sicherheit der Wiener zu maximieren,“, erläutert dazu Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Strenge Kontrollen als Schutzmaßnahme Um die Bäume in unserer Millionenstadt gesund zu erhalten und Gefahren für Passanten zu eliminieren, werden von international ausgebildeten Baumkontrolleuren regelmäßige Kontrollen nach der ÖNORM 1122 durchgeführt. Diese betreffen das Umfeld, den Standort und den Baum selbst. Dabei werden die Verkehrssicherheit überprüft und eventuell notwendige Maßnahmen festgelegt. Nach Stürmen, gefrierendem Niederschlag oder erheblichen Veränderungen im Baumumfeld bzw. nach Eingriffen am Baum selbst werden zusätzliche Kontrollgänge gemacht. Beurteilung der Maßnahmen Festgestellte Mängel und Schäden werden von den Kontrolleuren im so genannten Baumkataster in eine vierteilige „Wichtungsskala“ eingetragen: Wichtung 1 – Sofortmaßnahme (bis zu 14 Tage) Wichtung 2 – innerhalb von 6 Monaten zu erledigen Wichtung 3 – innerhalb von 12 Monaten zu erledigen Wichtung 4 – Pflegemaßnahme ohne Zeitfrist Knapp 400.000 Bäume erfasst Der Baumkataster ist in erster Linie ein Arbeitsinstrument für die Stadtgärten. In weiterer Folge werden die Daten aber auch zur Dokumentation, Verwaltung und Erstellung von Statistiken verwendet. Der Wiener Baumkataster wird laufend adaptiert, sodass alle Daten immer aktuell sind. Derzeit sind rund 394.000 Bäume darin erfasst, davon rund 99.130 Straßenbäume (Alleebäume). Baumkataster für Bürger zugänglich Der Baumkataster ist öffentlich einsehbar, lediglich die Eingabe einer Suchadresse ist erforderlich. So können wesentliche Daten zum gesuchten Baum wie beispielsweise Gattung und Art, Stammumfang und Kronendurchmesser, die Höhe und das Pflanzjahr erfahren werden. Der Wiener Baumkataster ist hier abrufbar.