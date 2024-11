Der Gleis//Garten lädt zum Vienna Kraft Bier Festival

Unter den Highlights des Festivals sind renommierte Brauereien wie Mikkeller aus Dänemark und Brewsky aus Schweden, die ihre Kreationen erstmals in Österreich präsentieren. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, Biere zu probieren, die es so hierzulande noch nie gegeben hat.

Neben den internationalen Größen werden auch einige der interessantesten unabhängigen Wiener und österreichischen Brauereien ihre innovativen Kreationen vorstellen. Besucher können in dieser breiten Auswahl schwelgen, neue Geschmackswelten entdecken und mit den Braumeistern fachsimpeln.

Zwei Tage voller Genuss

Der Gleis//Garten wird an diesen zwei Tagen zur Bühne für Genuss und Begegnung in einer coolen und entspannten Atmosphäre. Dazu wird mit Livemusik so richtig zur Party eingeheizt. Neun verschiedene Essensstände bieten kulinarische Vielfalt, während die Vienna Kraft Brauerei mit ihren eigenen Bieren herausfordert: Können sie sich mit den internationalen und österreichischen Bierstars messen?

Ein besonderes Highlight und Auftakt für den Bier Sommer bietet das exklusive Collaboration-Bier zwischen Mikkeller und Vienna Kraft: Dieses Berliner Weiße Bier wird mit dänischen und österreichischen Sirups verfeinert und wahlweise als halbgefrorenes Slushy serviert – eine Premiere in Österreich und die perfekte Erfrischung für den heißen Wiener Sommer. Dieses außergewöhnliche Bier ist ab sofort exklusiv im Gleis//Garten erhältlich.

Das Vienna Kraft Bier Festival ist komplett konzernfrei und hat es sich zur Aufgabe gemacht, unabhängige und kreative Bierbrauereien zu unterstützen und zu vernetzen.

Mehr Infos unter www.gleisgarten.com/vienna-kraft-bier-fest