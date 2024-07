Meidling: Baustellen-Sommer erreicht seinen Höhepunkt

Im 12. Bezirk start jetzt Sanierungs- und Umbauarbeiten in der Breitenfurter Straße, der Altmannsdorfer Straße und an der Edelsinnbrücke.

Am Dienstag, 2. Juli 2024, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit Fahrbahnsanierungen auf der Breitenfurter Straße im Abschnitt von Altmannsdorfer Straße bis Hetzendorfer Straße. Darüber hinaus wird der Kreuzungsbereich Altmannsdorfer Straße/Sagedergasse saniert. Im Zuge der Bauarbeiten werden im Bereich Altmannsdorfer Straße 78 ein Radweglückenschluss sowie zwei neue Grünflächen mit Bäumen hergestellt.

In Abstimmung mit diesen Baumaßnahmen findet auch seit Anfang Juni die Sanierung der Edelsinnbrücke durch die Stadt Wien – Brückenbau und Grundbau statt.

Verkehrsmaßnahmen im Überblick

Breitenfurter Straße von Altmannsdorfer Straße bis Hetzendorfer Straße – Baubeginn 2. Juli 2024

Die Arbeiten erfolgen sowohl tagsüber als auch nachts und an Wochenenden. In jede Fahrtrichtung bleibt jeweils ein Fahrstreifen aufrecht. Das Linksabbiegen von der Breitenfurter Straße in die Altmannsdorfer Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts ist nicht möglich. Die Haltestelle „Altmannsdorfer Straße“ der Autobuslinien 16A und 62A wird vorübergehend in den Bereich vor Breitenfurter Straße 58 verlegt.

Bereich Altmannsdorfer Straße 78 – Baubeginn 2. Juli 2024

Die Arbeiten erfolgen bei Tag und alle Fahrstreifen sowie Abbiegemöglichkeiten bleiben aufrecht. Die Haltestelle „Altmannsdorfer Straße“ der Autobuslinie 64B wird vorübergehend in den Bereich vor Altmannsdorfer Straße 80 verlegt.

Kreuzungsbereich Breitenfurter Straße/Altmannsdorfer Straße – Baubeginn 9. Juli 2024

Die Arbeiten erfolgen sowohl tagsüber als auch nachts und an Wochenenden. Das Linksabbiegen von der Breitenfurter Straße in die Altmannsdorfer Straße ist nicht möglich. Alle anderen Abbiegemöglichkeiten im Kreuzungsbereich bleiben aufrecht es kommt lediglich entlang der Altmannsdorfer Straße zu vorübergehenden Fahrstreifenreduktionen. Das Abbiegen von der Altmannsdorfer Straße in die Zöppelgasse ist nicht möglich, diese wird vorübergehend unter Aufhebung der Einbahn zur Sackgasse und ist von der Hoffingergasse aus befahrbar.

Kreuzungsbereich Altmannsdorfer Straße/Sagedergasse – Baubeginn 9. Juli 2024

Die Arbeiten erfolgen sowohl tagsüber als auch Nachts und an Wochenenden. Alle Abbiegemöglichkeiten bleiben bei vorübergehenden Fahrstreifenreduktionen aufrecht.

Edelsinnbrücke

Im Juli steht auf der Brücke pro Fahrtrichtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Im August gibt es einen Fahrstreifen in Richtung Wiental. Der Verkehr in Richtung A23 verläuft auf zwei Fahrstreifen. Bis voraussichtlich April 2025 wird die Edelsinnstraße im Baustellenbereich zeitweise jeweils einstreifig geführt.

Örtlichkeit der Baustelle: 12., Breitenfurter Straße von Altmannsdorfer Straße bis Hetzendorfer Straße, Altmannsdorfer Straße Nummer 78, Kreuzungsbereich Altmannsdorfer Straße/Sagedergasse sowie Edelsinnbrücke

Baubeginn: 2. Juli 2024

Geplantes Bauende: 1. September 2024

Geplantes Bauende Edelsinnbrücke: April 2025

Weitere Informationen erhält man auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 – Infoline Straße und Verkehr.