Meidlinger Tischlerei setzt auf Nahwärme

Bezirksvorsteher Zankl besuchte im Rahmen eines Betriebsbesuchs die Tischlerei Sodl. Diese feiert dieses Jahr ihr 60-jäh­riges Jubiläum. Seit 32 Jahren ist der Betrieb in Meidling in der Breitenfurter Straße 4 beheimatet. Von neuen Fenstern und Türen über Möbel bis hin zu Reparatur- und Restaurationsarbeiten ist alles im Repertoire des Familienbetriebs.

Geheizt wird mit Holz

Schon früh setzte man im Betrieb, der mittlerweile in dritter Generation von Matthias Sodl geführt wird, auf Nachhaltigkeit. Bereits 2009 wurde, noch unter der Leitung von Günther und Gabriela Sodl, die ihrem Sohn noch heute mit Rat und Tat zur Seite stehen, in der Werkstatt die Brikettier- und Heizanlage erneuert. Damals belächelt, zeigt sich heute, dass das eine perfekte Investition in die Zukunft war. Gerade in den momentanen Zeiten der Energiekrise macht sie sich mehr als bezahlt. Nutzt man doch die bei der Arbeit anfallenden Holzabfälle und Sägespäne, um sie mithilfe der komplexen Anlage direkt für die Heizung zu verwerten. Das macht das Unternehmen in dieser Beziehung autark. Ein gutes Beispiel für Nachhaltigkeit.