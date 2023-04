Melange mit „Miau“: Katzencafè eröffnet im 7.

„Ein Lokal mit Katzen war schon immer mein Traum!“, erzählt Natascha Bergmann. Jetzt ist es so weit ­­– am 1. Mai eröffnet ihr Cafè „Barista Cats“ in der Kandlgasse im 7. Bezirk.

Die Idee zu ihrem Katzencafè entstand schon vor rund 15 Jahren in einer Gaststätte im 15. Bezirk, in dem die zwei Katzen der Betreiber oft anzutreffen waren. Kürzlich hängte Natascha Bergmann (34) ihren Job als Eventmanagerin tatsächlich an den Nagel, um ihren Traum zu verwirklichen.

Kooperation mit Tierschutz Austria

Um gleichzeitig etwas Gutes zu tun, ging sie eine Kooperation mit dem Tierschutz Austria ein. Die vier Katzen, die im „Barista Cats“ die Gäste unterhalten werden, hat sie aus dem Tierheim geholt und vor einer ungewissen Zukunft gerettet. Bergmann: „Ich habe die dortigen Mitarbeiter entscheiden lassen, welche Katzen von ihrem Charakter her am besten für meine Pläne geeignet sind. Sie sollten sehr verschmust sein und sich gerne streicheln lassen. Bevor ich sie zu mir geholt habe, habe ich sie jede Woche besucht“. Außerdem hat sie eine Tierhaltungsprüfung abgelegt.

Tiervermittlung über Cafè geplant

Insgesamt könnte Wirtin in spe sechs Karten in ihrem Cafè halten. Sie hat derzeit allerdings nur vier Samtpfoten als tierische „Mitarbeiter“. Der Gedanke dahinter ist, dass jeweils zwei wechselnde Katzen aus dem Tierschutzhaus dazukommen, die direkt über das Cafè vermittelt werden. „Am Anfang stand ganz generell der Gedanke, dass die Tiere nicht für immer hier leben sollen, sondern ich den Leuten die Möglichkeit biete, sie hier im Cafè kennenzulernen und sie im besten Fall zu adoptieren“. Von diesem Plan ist sie aber wieder abgekommen, und setzt stattdessen ein fixes Stubentiger-Team ein.

Allerdings wird es im Lokal einen Bildschirm geben, über den Katzen aus dem Tierheim vorgestellt und vermittelt werden sollen. „Mit meinem Café will ich einen Ort schaffen, an dem man sich inmitten von süßen, schnurrenden Katzen wie zu Hause fühlen und mit Familie und Freunden einfach den Moment genießen kann. Zusätzlich auch die Möglichkeit zu bieten, Katzenvereine zu unterstützen und auf Notfellchen aufmerksam zu machen, ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl”, freit sich Bergmann.

Jedes Getränk hilft Tieren in Not

Tierschutz wird bei der ehemaligen Leiterin des Eventmanagements der Österreichischen Galerie Belvedere überhaupt groß geschrieben. Schon ihr Maturaprojekt war ein Charity-Event zugunsten von Tieren in Not. Auch „Barista Cats“ erfüllt nebenbei einen karitativen Zweck: 20 Cent von jedem Getränk gehen an Organisationen wie Tierschutz Austria oder eine Rettungsstation für Katzen auch Zypern.

Namen für Katzen gesucht!

Die Hälfte der „Barista Cats“-Belegschaft ist noch namenlos. Darüber, wie die Kollegen von „Maumi“ und „Viz“ heißen sollen, kann in Kürze online auf Barista Cats 1070 abgestimmt werden.

Das Cafè eröffnet am 1. Mai in der Kaiserstraße / Ecke Kandlgasse 35 im 7. Bezirk. Geöffnet ist Dienstag bis Freitag von 10-22 Uhr. Am Wochenende wird um 9 gestartet und es geht bis 22 bzw. 18 Uhr. Montag ist Ruhetag. „Da haben die Katzen Urlaub und können sich erholen“. Für alle, die sich an das Konzept erst herantasten möchten, gibt es einen separaten Raum und einen Schanigarten, von wo aus man die schnurrenden Kätzchen mit etwas Abstand beobachten kann. Nachdem das Katzencafè im 1. Bezirk seine Stubentiger kürzlich in Pension geschickt hat, ist „Barista Cats“ übrigens das einzige Lokal seiner Art in Wien.