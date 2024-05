MERCI UDO – Das große Geburtstagskonzert live in der Stadthalle

Zum 90. Geburtstag kommt „Die Udo Jürgens Story“ mit der vielfach ausgezeichneten Schauspielerin Gabriela Benesch und dem bekanntesten Udo Jürgens Interpreten Alex Parker erstmals zusammen mit dem großen Udo All Star Orchester am 28. September 2024 in die Wiener Stadthalle!

Eine einfühlsame und mitreißende Hommage an den Grandseigneur der deutschen Unterhaltungsmusik – mit den größten Hits und spannendsten Geschichten rund um das Leben der Musiklegende.

Anzeige

Eine musikalische Zeitreise

Die mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin Gabriela Benesch und Alex Parker, der beste und bekannteste Udo Jürgens-Interpret, führen ihre Gäste durch eine musikalische Zeitreise von unvergesslichen Melodien, wie „Merci Cherie“, „Ein ehrenwertes Haus“, „Ich war noch niemals in New York“, „Griechischer Wein“, „Liebe ohne Leiden“, „Mit 66 Jahren“, „Ich weiß was ich will”, „Heute beginnt der Rest Deines Lebens“, „Aber bitte mit Sahne“, „Fünf Minuten vor 12“, bis zu „Mein Ziel“, und vielen weiteren Hits.

Das brillante Duo Benesch und Parker sorgt unter der Regie von Erich Furrer und begleitet von der großartigen Udo All-Star-Band unter der Leitung von Prof. Bernhard Heher und Josef Pepe Schütz für einen mitreißenden Abend voller Erinnerungen und Überraschungen und lässt das Herz jedes Udo- Jürgens-Fans höherschlagen.

Tickets in der Wiener Stadthalle, bei Wien Ticket und bei Ö-Ticket.

Wir verlosen 2 x 2 Tickets für “MERCI UDO – Die Udo Jürgens Story Extended Version” für den 28. September 2024 um 19:30 Uhr in der Wiener Stadthalle!