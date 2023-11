Mieten im Gemeindebau werden „eingefroren“

Im Kampf gegen die Teuerung hat Wiens Bürgermeister Michael Ludwig gestern angekündigt, die indexierten Mietanpassungen im Gemeindebau in den nächsten zwei Jahren auszusetzen.

Die aktuellen geopolitischen Entwicklungen und ihre Auswirkungen verunsichern die Menschen, erhöhen den wirtschaftlichen Druck und erfordern handfeste Maßnahmen. Die Stadt Wien nimmt diese Verantwortung wiederholt wahr und handelt im Sinne der Wiener. Nach dem mehrstufigen Gemeindebaubonus, dem Wohnbonus, dem Energiebonus, der Wohnunterstützungspauschale und der Wohnungssicherung Plus zur Abfederung der Teuerungen in jüngster Vergangenheit geht die Stadt Wien nun den nächsten Schritt in die mittelfristige Zukunft. Mit dem Einfrieren der Gemeindebaumieten für 2024 und 2025

Die Stadt gibt den Wohnungsmietern im Wiener Gemeindebau damit die Sicherheit, dass ihre Hauptmietzinse der Richtwert und Kategoriemieten in den nächsten 2 Jahren nicht angehoben werden. „Nach dem Wiener Energieunterstützungspaket plus, dem 5-Punkte-Plan für leistbares Wohnen und der Wohnbeihilfe NEU, die ab März 2024 greift, ist das Aussetzen der indexierten Mietanpassungen im Gemeindebau eine große, zielgerichtete Unterstützungsmaßnahme, um die Wienerinnen und Wiener zu entlasten“, sagte Bürgermeister Michael Ludwig.

„Mit dem Einfrieren der Gemeindebaumieten unterstützt die Stadt Wien dort, wo sie kann. Gemeinsam mit der Wohnbeihilfe NEU stellen wir damit sicher, dass der wirtschaftliche Druck nicht zu groß wird und die persönliche Wohnsituation im Gemeindebau belastet. Mit einer Reihe von Maßnahmen haben wir die Verantwortung – in Vergangenheit und Zukunft – wahrgenommen, um Existenzängsten solidarisch zu begegnen.“, so Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Wohnbeihilfe NEU wird aufgestockt

Der Wiener Landtag beschließt voraussichtlich am 23.11. die Wohnbeihilfe NEU. Mit einer Anhebung der Wohnbeihilfe auf bis zu 150 Millionen Euro schafft die Stadt Wien ab Anfang 2024 eine deutliche Ausweitung des Bezieherkreises, bei gleichzeitiger Erhöhung der persönlichen Förderung. Diese Regelung gilt für alle Mieter, unabhängig davon, ob sie im kommunalen, geförderten oder privaten Mietwohnungen wohnen.