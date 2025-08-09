Blühendes Zuhause: Fotowettbewerb geht jetzt ins Finale

Der Fotowettbewerb der Stadt Wien „Blühendes Zuhause“ geht ins Finale. Gesucht werden auch dieses Jahr wieder die schönsten privaten Grünoasen der Stadt. Hobbygärtner können noch bis 12. August mitmachen und tolle Preise gewinnen.

„Wien blüht auf”‘ – unter diesem Motto werden die schönsten privaten Pflanzenwelten der Stadt gesucht! Alle Wiener können kostenlos daran teilnehmen, Fotos ihrer eigenen Grünoasen einsenden und mit ihrem grünen Daumen gewinnen. “Es ist beeindruckend, mit welcher Leidenschaft zur Natur die kleinen und großen Grünoasen gepflegt werden – egal ob Balkon, Terrasse, Fensterbrett, Garten, Indoor-Garten oder Gemeinschaftsgarten“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Gewinnchance für alle Grünoasen

Ob Blumenkisterl, Balkon, Terrasse, Garten oder Indoor-Garten – in all diesen Kategorien winken Gewinnchancen. In der Kategorie „Urbanes Garteln“ werden Gemeinschaftsgärten, mobile Beete, blühende Innenhöfe und begrünte Baumscheiben gekürt. Ein eigener „Social Media-Preis“ prämiert die besten Instagram-Posts der eigenen, blumigen Oase. Aufgerufen sind auch alle Wiener Kindergarten- und Hortgruppen, um Bastelarbeiten zum Thema „Mein schönstes Blumenkisterl“ einzureichen.

Die Kategorie „Indoor-Garten“ ermöglicht all jenen Wienern eine Teilnahme, die keinen Balkon bzw. Garten besitzen, sich zu Hause aber einen Pflanzendschungel geschaffen haben. Auch hier gilt: Je kreativer und grüner die Indoor-Grünoase, desto besser – egal, ob Gemüse, Kräuter oder Blumen.

Fotografieren, hochladen, mitmachen

Und so funktioniert es: Die eigene Grünoase fotografieren, Foto hochladen und mitmachen! Alle Wiener mit einem grünen Daumen können am Fotowettbewerb teilnehmen.

Auf der Webseite können die Teilnehmer ein Foto der eigenen Grünoase hochladen.

Einsendeschluss ist der 12. August 2025.

Alle weiteren Infos:

www.bluehendeszuhause.at

www.instagram.com/bluehendeszuhause