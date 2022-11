Mineralien und Edelsteine entdecken!

Für alle Freunde von Mineralien und Fossilien und auch von edel verarbeiteten Steinen ist die Herbstmesse der Mineralium Wien ein gerne wahrgenommener fixer Termin im Kalender! Etwa 100 Aussteller aus dem In- und Ausland zeigen hier Schätze der Natur und kunstvoll verarbeitete Schmucksteine in der Farbenpracht eines Regenbogens! Tausende Besucher lassen sich auf dieser Traditionsveranstaltung von der Faszination der ausgestellten Steine mit all ihren Farben und Formen faszinieren! Eine Sonderschau zum Thema Spodumen, Mineral des Jahres 2022 findet im Eingangsbereich statt.

Mineralium Wien in der Wiener Stadthalle, Halle E (Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien, Österreich) am Samstag den 12. und Sonntag den 13. November 2022 von 10-17 Uhr

Den Besuchern wird die Möglichkeit geboten, Mineralien- und Edelsteine bestimmen zu lassen, es gibt für die jungen Besucher eine Kindererlebnis- und Mikroskop – Ecke, und bei der Tombola können viele Mineralien gewonnen werden.