Mit Luftdruckgewehr auf Passanten gefeuert

In Simmering wurden mehrere Fußgänger durch Steinwürfe und Schüsse aus einem Luftdruckgewehr verletzt. Zwei junge Männer gestanden die Tat und wurden festgenommen.

Passanten riefen die Polizei, da sie im Bereich der Grillgasse von einem Fenster oder Dach aus mit Steinen beworfen worden waren. Drei Personen erlitten blutende Verletzungen. Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering führten sofort weitere Erhebungen in dem Wohnhaus durch, dass als Tatort in Betracht kam. In einer Wohnung im letzten Stock fanden sie einen 21 und einen 22 Jahre alten Mann, beide österreichische Staatsbürger. Sie bestritten, mit den Vorfällen etwas zu tun zu haben. Die Beamten sahen in der Wohnung allerdings ein Luftdruckgewehr. Außerdem stand eine Balkontüre zur Grillgasse hin offen. Insgesamt wurden in der Wohnung drei Luftdruckwaffen entdeckt. In der Gasse, wo die Fußgänger getroffen worden waren, wurde außerdem Munition gefunden, die zu den diesen Waffen passte. Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen. Schließlich gestanden sie die Tat zum Teil. Sie wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht.