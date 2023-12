Mit einem Klick: oeticket unterstützt Obdachlose

Live-Entertainment und besondere Momente zählen zu den schönsten Geschenken. In den nächsten Monaten unterstützt oeticket die Caritas Österreich, um wohnungslosen Menschen zu helfen.

Mit der Charity-Aktion „Be Live“ unterstützt Österreichs größtes E-Commerce-Unternehmen seit Jahren erfolgreich bedürftige Menschen und setzt sich für Inklusion ein. „Be Live“ ermöglicht die Teilhabe von Menschen in schwierigen Lebenssituationen an kulturellen und sozialen Veranstaltungen und ist Teil des umfassenden Nachhaltigkeitsprogramms von oeticket, das sowohl interne als auch externe Aktionen umfasst. Über die Plattform werden Kulturanbieter, Eventveranstalter und Sozialorganisationen mit Menschen verbunden, die auf Unterstützung angewiesen sind.

Ein Klick für ein warmes Dach

Heuer bietet oeticket allen Menschen, die besondere Momente und einzigartige Live-Entertainment-Erlebnisse zu Weihnachten verschenken, die Möglichkeit, sich unkompliziert und mit nur einem Klick gesellschaftlich zu engagieren. Direkt im Buchungsprozess auf oeticket.com können mit einem Mausklick 1,50 Euro an die Obdachlosenhilfe der Caritas Österreich gespendet werden, die in den kalten Wintertagen besonders gefragt und unermüdlich im Einsatz ist.

Die Caritas betreibt 41 Einrichtungen für wohnungslose Menschen in ganz Österreich mit 1.793 Plätzen sowie zwölf Mutter-Kinder-Häuser mit Wohnplätzen für 168 Mütter und 242 Kinder. Außerdem werden 310 Startwohnungen zur Verfügung gestellt, in denen wohnungslose Menschen einen ersten Schritt in eine bessere Zukunft machen können. Zudem werden in 25 Einrichtungen ambulante Beratung, Ausspeisung und medizinische Betreuung angeboten. Die Aktion läuft noch bis Ende Februar 2024 und ist sehr erfolgreich gestartet. Innerhalb der ersten 24 Stunden entschieden sich über 600 Menschen, ihren Beitrag zu leisten und eine Geste für das gesellschaftliche Miteinander zu setzen.

„Der Besuch von Veranstaltungen verspricht Freude, besondere Momente und Eskapismus vom Alltagsstress. Der Moment der Vorfreude auf Live Entertainment ist ein guter Anlass, um an jene Menschen zu denken, für die ein Dach über dem Kopf ihr Leben positiv verändert“, sagt CTS-EVENTIM-Austria-CEO Christoph Klingler.

Konsequentes Engagement

Seit einem Jahr unterstützt oeticket die Caritas Österreich, um soziales Engagement zu leben. Bereits mehrmals kochten kleinere Teams von oeticket in der „Gruft“ der Caritas, die zu den bekanntesten Anlaufstellen für wohnungslose Menschen in Wien – nicht nur in der kalten Jahreszeit – zählt. Im Dezember 2022 nahmen zahlreiche oeticket-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter an einer „Shades Tour“ teil, bei der Obdachlose, Geflüchtete und Suchtkranke durch die Bundeshauptstadt führen und auf ihre Probleme sensibilisieren. Mehr als ein Drittel des gesamten oeticket-Teams engagiert sich regelmäßig in sozialen Projekten, um einen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten.

„Bei oeticket ist es uns wichtig, nicht nur finanzielle Hilfe zu leisten, sondern die Sorgen und Nöte der Menschen zu verstehen und daraus konkrete Unterstützungsmaßnahmen abzuleiten. Im Live Entertainment erleben wir glückliche Menschen, die bei über 76.000 Events im Jahr ihre Freizeit genießen. Umso wichtiger ist es uns, gemeinsam mit der Caritas Österreich den Blick auf Menschen zu richten, deren Probleme im Alltag leicht übersehen werden“, so „Be Live“-Initiatorin Silvia Feilmayr.