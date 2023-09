Mitmach-Budget: Ihre Meinung zählt im 4. Bezirk

Nach vollem Erfolg im letzten Jahr geht das Mitmach-Budget in die nächste Runde!

Wer weiß am besten, woran es im Bezirk fehlt, als die Bewohner selbst – dessen ist man sich auch auf der Wieden bewusst und vergibt deshalb auch heuer wieder das sogenannte Mitmach-Budget. An drei Terminen im Oktober haben die Anwohner die Möglichkeit, sich über geplante Projekte zu informieren und ihre eigenen Wünsche, Ideen und Anregungen einzubringen. „Wir wollen die Wiedner in die Erstellung des Budgets einbeziehen. Die besten Ideen entstehen im Dialog“, ist Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl überzeugt.

Produktive Inputs

Und die realisierten Projekte des Vorjahres geben ihr recht. 51 Vorschläge wurden letztes Jahr eingebracht und umgesetzt – wie zum Beispiel das Freiluftkino im Alois-Drasche-Park oder der Sackerl-Gackerl-Spender am St.-Elisabeth-Platz.

Deshalb unbedingt mitmachen:

2. Oktober 2023, 16–18 Uhr, St.-Elisabeth-Platz

5. Oktober 2023, 16–18 Uhr, Alois-Drasche-Park

11. Oktober 2023, 16–18 Uhr, Mozart-Platz