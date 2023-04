Mitten in Hernals zieht der Frühling ins Grätzel

Die langsam wärmer werdenden Temperaturen lassen die Frühlingsfeste wie Schwammerln aus dem Boden schießen. So auch im 17. Bezirk.

Der Verein „ Mitten in Hernals“ in der Gschwandnergasse 59 bei der Chemieschule lädt am Samstag, dem 15. April, im Bereich des Hermine-Weinreb-Parks zu seinem traditionellen Frühlingsfest ein.

Es gibt Getränke, Kuchen, kleine Häppchen und der Musiker Leo Kohn präsentiert Hits aus allen Epochen der Popmusik mit viel Schmäh. Für gute Laune ist jedenfalls gesorgt. Die Vereinsmitglieder bepflanzen die Hochbeete und Blumenkisterln mit schönen Frühlingsblumen zur Verschönerung des Grätzls. Den Kindern werden überdies spannende und abwechslungsreiche Spiel geboten.

https://www.mitteninhernals.at/