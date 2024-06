Mödling: Beim Jugendturnfest wird 4 Tage lang gesportelt

Vom 11. bis 14. Juli wird die Babenbergerstadt Mödling zum Zentrum des österreichischen Breitensports – beim Bundesjugenturnfest.

Rund 1.000 Jugendliche zwischen 10 und 24 Jahren aus allen Bundesländern Österreichs kommen für das 10. Bundesjugendturnfest nach Mödling, um sich in Mannschaftsbewerben zu messen. Auf dem Programm steht Geräteturnen (Turn 10), Leichtathletik, Schwimmen, aber auch Singen und Tanzen – so können die Stärken jeder und jedes Einzelnen in den etwa 100 Teams eingebracht werden.

Neben den sportlichen Bewerben werden spannende Veranstaltungen angeboten, bei denen für die Jugendlichen das gegenseitige Kennenlernen und die Lebensfreude im Vordergrund stehen.

Alle sind sehr herzlich zu den Rahmenveranstaltungen TurnStadtFest und Volkstanzfest eingeladen.

Bei dem TurnStadtFest am Freitag, den 12.7.2024 ab 19 Uhr im Museumspark, gibt es ein buntes Programm mit Musik und Mitmachstationen. Das Volkstanzfest am Samstag, den 13.7.2024 ab 19 Uhr auf dem Schrannenplatz wird sicherlich ein Höhepunkt des Bundesjugendturnfestes, zu dem die Jugendlichen, deren Betreuende und gerne auch alle Gäste ihr Dirndl oder ihre Lederhose ausführen können.

Bürgermeister Hans Stefan Hintner und Gemeinderat Michael Georg Martin Danzinger freuen sich schon auf das große Event in Mödling, auf die vielen Gäste und tolle Veranstaltungen. „Vielen Dank für die Organisation und alles Gute für den Verlauf“, wünschen die beiden dem Organisationsteam des ÖTB Mödling.