Pedal-Power pur: Bike Festival am Rathausplatz

Am 12. und 13. April 2025 verwandelt sich der Wiener Rathausplatz erneut in das Epizentrum der Fahrradwelt. Europas größtes Bike Festival begeistert mit Action, Testmöglichkeiten, Kinderprogramm und der legendären RADpaRADe. Wer Fahrräder liebt, darf das nicht verpassen!

Mit über 150 Ausstellern – von A wie ABUS bis Z wie Zweirad-Center Stadler – bietet das ARGUS Bike Festival Festival auch 2025 eine einzigartige Marktübersicht. Hier trifft Innovation auf Community, Sport auf Spaß und Nachhaltigkeit auf Festival-Flair. Wer noch nie dort war, sollte jetzt den Sattel richten!

Eine Stadt im Fahrradfieber

Zwei Tage lang steht Wien ganz im Zeichen des Fahrrads: Beim ARGUS Bike Festival treffen sich Szenegrößen, Familien, Fahrradfans und Neugierige, um die Welt auf zwei Rädern zu feiern. Über 100.000 Besucher werden erwartet, wenn rund um das Wiener Rathaus die neuesten Trends, E-Bike-Parcours, Teststrecken, Shows und eine riesige Fahrradmesse locken. Ein Highlight gleich zu Beginn: Das „Anradeln mit Michael Strasser“ am Samstagmorgen – gemeinsam mit dem Extrem-Radsportler wird stilvoll ins Festival gestartet. Auch die spektakuläre „Dirt-Battle Vienna“ begeistert wieder mit atemberaubenden Tricks in der Luft. Wer selbst aktiv werden will, testet neueste E-MTBs oder probiert sich in der Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt im Patschen-Flicken und Bremsen-Einstellen.

Action für alle Pedalritter

Neben Profi-Action gibt’s für Familien ein buntes Mitmachprogramm. Die große Fahrrad-Kinderwelt beim Burgtheater wird zum Paradies für Nachwuchsradler. Ob auf Laufrädern, bei der Kids Bike Trophy oder beim Radmalen auf dem Asphalt – hier wird Fahrradliebe spielerisch erlebbar. Am Sonntag heißt’s dann: Gemeinsam durch Wien! Die RADpaRADe rollt mit tausenden Teilnehmern über den Ring und in den Prater – ein starkes Zeichen für umweltfreundliche Mobilität und eine riesige Portion Gemeinschaftsgefühl auf zwei Rädern. Kinder, Eltern, Freundesgruppen und Individualisten – alle sind dabei.

Show, Style und Nachhaltigkeit

Wer lieber staunt, statt strampelt, lässt sich von den Bike-Artists rund um Viki Gomez begeistern oder besucht die Hochrad-Show in der PopUp-Area. Dazu warten Highlights wie der Brompton-Faltrad-Contest, ein Fahrrad-Flohmarkt, die Ausstellung „Histo-Corner“ und Infos rund um nachhaltige Mobilität, Jobrad-Angebote oder Fahrradberufe.

ARGUS Bike Festival

12. und 13. April, 9–18 Uhr

Rathausplatz, 1010 Wien

Information, Programm: www.bikefestival.at