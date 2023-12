Mödling: Ein Adventmarkt „wie damals“

In den historischen Gemäuern des Volkskundemuseums in der Klostergasse 16 in Mödling verbreitet sich alljährlich eine ganz besondere Stimmung- bei einem Adnventmarkt mit ganz besonderem Flair.

Kerzenschein, internationales Kunsthandwerk, die über 140 Jahre alte Egerländer Krippe, die Puppenausstellung und traditionelles Adventsingen bringen Ruhe und Besinnlichkeit in die Zeit vor Weihnachten und lassen „Advent wie damals“ lebendig werden.

Am 8. Dezember wurde der Adventmarkt feierlich mit einer Darbietung der „Ohrwürmer“ im Beisein einer großen Abordnung des Mödlinger Stadt- und Gemeinderates angeführt von Bürgermeister Hans Stefan Hintner und Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler eröffnet. Bürgermeister Hans Stefan Hintner: „Hier wird einfach ehrliches Handwerk geboten, ein Besuch zahlt sich immer aus.“ Kultur-Stadtrat Stephan Schimanowa ist begeistert: „Es ist einfach romantisch und ein Kunsthandwerksmarkt, wie man ihn nur noch selten findet.“

Der Adventmarkt hat noch bis 17. Dezember geöffnet, alle Infos: www.moedling.at/advent.