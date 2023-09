Move it – und tanze durch die heiße Wiener Nacht!

Man kann zwar nicht bis zum Sonnenaufgang abtanzen, aber am 9. September bleiben die Türen ausgewählter Tanzstudios zumindest bis 23 Uhr geöffnet.

Es ist ein bewährtes Konzept: So erfreuen sich die „Lange Nacht der Kirchen“ oder die „Lange Nacht der Museen“ bei den Wienern großer Beliebtheit. Mit der „Langen Nacht der Tanzstudios“ gibt es einen Neuzugang, bei dem vor allem Bewohner mit viel Rhythmusgefühl auf ihre Kosten kommen – wenn ausgewählte Tanzstudios am 9. September ihre Türen für Interessierte öffnen.

Fühl den Beat!

Ob Salsa-Hüftschwung, klassische Pirouetten oder Hip-Hop-Moves – gegen eine freiwillige Spende kann man in den Betrieb unterschiedlichster Studios in ganz Wien hineinschnuppern und ausprobieren, welcher Tanzstil einem am besten liegt. Und wer weiß, vielleicht hat man ja das Zeug zum nächsten Dancing Star … Die Tanzschüler und -lehrer machen den Besuchern mit kleinen Aufführungen und Events die Tanzstunden jedenfalls besonders schmackhaft. Deshalb unbedingt vorbeikommen und mitmachen!

Alle Infos auf: langenacht.tanzstudios.at