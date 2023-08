Ein Blick auf die MQ Fashion Week 2023

Die MQ Fashion Week 2023 wird erneut ihre Tore öffnen und Wien als eine der Modehauptstädte im Herzen Europas mit einer Vielzahl von fesselnden Designs und innovativen Konzepten erfüllen. Mit einem eindrucksvollen Showplan und aufstrebenden Talenten sowie etablierten Designern verspricht die MQ Fashion Week dieses Jahr wieder eine Verschmelzung von Kreativität, Stil und Visionen.

Kulisse für dieses jährliche Spektakel ist das MuseumsQuartier (MQ) in Wien. Im Showzelt und den einzelnen Showrooms innerhalb des MQ versammeln sich Modenschaffende, Kritiker und Modebegeisterte aus ganz Österreich.

Das diesjährige Thema

In diesem Jahr setzt die MQ Fashion Week ihren Fokus auf Nachhaltigkeit und soziales Bewusstsein in der Mode. Die Kollektionen sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern tragen auch eine Botschaft. Umweltfreundliche Materialien, faire Arbeitsbedingungen und soziale Verantwortung sollen im Fokus stehen. So nimmt die Modebranche Stück für Stück ihre Rolle in der Gestaltung einer besseren Zukunft für uns alle an.

Was uns am Laufsteg erwartet

Der Runway der MQ Fashion Week 2023 wird zu einem Schmelztiegel von verschiedenen Stilen und kulturellen Einflüssen. Von avantgardistischen Kreationen bis hin zu zeitlosen Klassikern – die Designer nutzen die Gelegenheit, ihre kühnsten Ideen zum Leben zu erwecken. Das Publikum wird dabei eine visuelle Reise durch die Vielfalt der Modeindustrie erleben.

Die MQ Fashion Week 2023 ist nicht nur ein Schaufenster für Mode, sondern auch ein Treffpunkt für Kultur, Kunst und Lifestyle. Die Veranstaltung zieht Menschen aus allen möglichen Branchen an und schafft eine Fusion von Ideen, die uns nachhaltig in eine aufregende, neue Richtung lenken. Man kann sagen: Während die Scheinwerfer auf die neuesten Kollektionen gerichtet sind, wird auf den Publikumsplätzen die Essenz der Mode gefeiert – die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, sich künstlerisch auszudrücken und Grenzen zu überschreiten.

Tickets finden Sie hier!

Alle Shows im Überblick:

Montag, 11.September: OPENING SHOW (by invitation only)

Dienstag, 12. September: MARS / LINDA SEKOLL präsentiert von Wirtschaftsagentur Wien / THANG DE HOO / LYVEM und VERDANDY präsentiert von Mission Austria/AVANI

Mittwoch, 13. September: IMAATU / SABINE KARNER/ MERÒ presented by AURUM 999,9 MagBook / MARCEL OSTERTAG

Donnerstag, 14. September: MEIJERHOF / JANA GALVACOVA / CALLISTI / CONSCHES / Thai-Style Night “Best of” presented by DITP

WONDER ANATOMIE / PAUL DIREK / SIRINTRA / SIMONSSISTER / KRAM PHON

Freitag, 15. September: MODESCHULE MICHELBEUERN / NICOLAS DUDEK/ MAGDALENA LEITNER / KAYIKO – VIENNESE AVANTGARDE / MANUEL ESSL DESIGN / ROEE / MIJU CLOTHING /

Samstag, 16. September: KUNSTMODEDESIGN HERBSTSTRASSE / ADINDA /MARINA / SITAM / ELKE FREYTAG / SLANGSLANG/ ARTPOINT / UNT!TLED / CHIC BY VALI CIOBAN

MQ Fashion Night: PITOUR/ RIVA BY FRANK WEENEGGSINN/ TRUEYOU