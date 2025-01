Mumok 2025: Ein Jahr voller moderner Begegnungen

Das mumok startet 2025 mit einem vielseitigen Programm. Der Blick richtet sich auf die eigene Sammlung sowie auf nationale und internationale Künstler*innen. Im Fokus stehen die Verbindungen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Zugleich stellt sich die Frage, wie Kunst gesellschaftliche Themen aufgreifen und partizipative Ansätze fördern kann.

Highlights, die bewegen

Park McArthur: Fürsorge und Autonomie neu gedacht

Ab 14. März lädt die erste große Überblicksausstellung der US-amerikanischen Künstlerin Park McArthur zum Nachdenken ein. Ihre Werke beschäftigen sich mit Abhängigkeit und Autonomie im Alltag von Menschen mit Behinderung. Dabei entstehen Perspektiven, die nicht nur berühren, sondern auch wichtige Fragen zur Fürsorge neu stellen.

Tobias Pils: Heimkehr eines Ausnahme-Talents

Am 26. September feiert das mumok die erste Retrospektive von Tobias Pils in Österreich. Seine beeindruckenden Werke, die international längst anerkannt sind, können endlich in seiner Heimat in einer großen Schau erlebt werden – ein Meilenstein für die heimische Kunstszene.

Frische Perspektiven: Taguchi und Pagès Rabal

Junge, internationale Positionen stehen ebenfalls im Rampenlicht: Kazuna Taguchi aus Japan (ab 12. Juni) und Claudia Pagès Rabal aus Spanien (ab 3. Dezember) zeigen erstmals in Österreich ihre einzigartigen Werke, die gesellschaftskritische Themen aufgreifen und dabei frische, mutige Wege gehen.

Die Sammlung als lebendiger Dialog

Nie endgültig! Das Museum im Wandel

Am 27. März öffnet eine Ausstellung, die den Wandel des Museums in den 1980er-Jahren, geprägt durch Dieter Ronte, beleuchtet. Diese Ära wird anhand der mumok Sammlung lebendig und zeigt, wie stark kulturpolitische Strömungen Kunst und Institution beeinflussen können.

Vergangenheit trifft Gegenwart

Ab 22. Mai treten Werke der Klassischen Moderne in Dialog mit zeitgenössischen Positionen von Künstler*innen wie Nikita Kadan, Barbara Kapusta oder Frida Orupabo. Raumgreifende Installationen und spannende Kontraste laden ein, den Blick auf die Kunstgeschichte neu zu justieren.

Mit diesem Programm bietet das mumok 2025 nicht nur Raum für große Namen und neue Entdeckungen, sondern auch die Möglichkeit, Kunst als vielschichtiges Erlebnis zu erfahren.